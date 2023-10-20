«Київстар»: попит на хмарні рішення збільшився всемеро з лютого 2022 року

20 октября 2023 г., 10:25

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Статистика компанії «Київстар», яка є офіційним партнером Microsoft в Україні, свідчить про семикратне збільшення споживання хмарних сервісів Microsoft Azure від початку повномасштабної війни по серпень 2023 року. Основні піки зростання припадали на березень-квітень 2022-го, коли розпочались активні бойові дії. А також – на жовтень-березень 2023-го, коли громадяни та український бізнес потерпали від блекаутів через ворожі обстріли.

Протягом року з серпня 2022 по серпень 2023 року кількість запитів до «Київстар» на підключення хмарного продукту Microsoft Office 365 зросла майже втричі.

Найбільший приріст (з травня 2022 по червень 2023) у використанні хмарних технологій спостерігався серед таких галузей українського бізнесу: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство (+183%); операції з нерухомим майном (+133%); інформація та телекомунікації (+115%); гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту (+74%); будівництво (+63%); переробна промисловість (+56%); фінансова і страхова галузь (+55%).

«Фінансова та страхова галузі показали відносно низький приріст, адже традиційно більш націлені на безпеку даних та інфраструктури й використовували хмарні рішення вже до початку повномасштабних воєнних дій, – коментує Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу «Київстар» на корпоративному ринку. – Водночас бачимо великий попит на хмарні рішення у таких галузях як ритейл, сільське господарство, виробництво. Це свідчить про готовність українського бізнесу до ще більшої гнучкості та трансформації для подальшого розвитку у непростих умовах».

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