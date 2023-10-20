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Квартальний виторг SAP досяг 7,744 млрд євро, з них на хмари прийшлося 3,208 млрд євро.

20 октября 2023 г., 11:25

Компанія SAP за підсумками третього кварталу 2023 року збільшила чистий прибуток більш ніж удвічі, а виторг - на 4%.

Чистий прибуток склав 1,272 млрд євро, або 1,08 євро на акцію, проти 547 млн євро, або 0,57 євро на акцію, роком раніше.

Виторг зріс до 7,744 млрд євро порівняно з 7,476 млрд євро рік тому.

Надходження від продажу ліцензій на програмне забезпечення та підтримки користувачів скоротилися на 6%, становивши 3,208 млрд євро.

Виторг від хмарних сервісів і програмного забезпечення HANA збільшився на 16% в третьому кварталі до 3,47 млрд євро.

За даними SAP, кількість замовлень у хмарному бізнесі зросла на 25% у постійній валюті, як і за аналогічний період минулого року.

Акції компанії виросли на 1,8% на початку торгів у четвер.

На весь рік компанія підтвердила свої очікування щодо доходів від хмарних технологій в діапазоні 14-14,2 млрд євро.

SAP також підтвердила прогноз скоригованого операційного прибутку за підсумками 2023 року на рівні 8,65-8,95 млрд євро.

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