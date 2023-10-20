Презентовані процесори AMD Ryzen Threadripper для високопродуктивних робочих станцій

20 октября 2023 г., 9:35

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Компанія AMD анонсувала процесори AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-серії, побудовані з використанням 5 нм техпроцесу та архітектури Zen 4.



Як наголошується, ці процесори призначені для професіоналів і підприємств, яким потрібна найвища продуктивність, надійність, розширюваність і безпека, та вони забезпечують багатоядерну продуктивність. Крім того, вони підтримують технології AMD PRO і пропонують функції безпеки та управління корпоративного рівня, а також мають до 96 ядер і 192 обчислювальні потоки.



Одночасно AMD також випустила процесори AMD Ryzen Threadripper серії 7000, які вперше з 2020 року повертаються в середовище HEDT. Ці процесори, також побудовані на архітектурі AMD "Zen 4" і пропонують до 48 ліній PCIe 5.0, доступних для настільних комп'ютерів, мають до 64 ядер і 128 потоків для безпрецедентного рівня продуктивності та ефективності.



Процесори Ryzen Threadripper PRO 7000 серії WX пропонують до 384 МБ кеш-пам'яті рівня L3, а також вісім каналів пам'яті DDR5 для додатків, які потребують великого обсягу пам'яті та пропускної здатності.



Також підкреслюється що серія Threadripper 7000 забезпечує потужний ввід/вивід для настільних комп'ютерів, маючи до 48 ліній PCIe Gen 5.0 для графіки, зберігання даних тощо.



Чотириканальний контролер пам'яті DDR5 на процесорах Ryzen Threadripper 7000 Series, що забезпечує вдвічі більшу пропускну здатність пам'яті, ніж типові двоканальні настільні системи, може підтримувати навіть найінтенсивніші робочі процеси.



Останнім доповненням до сімейства продуктів стали відеокарти для робочих станцій AMD Radeon PRO серії W7000, побудовані на архітектурі AMD RDNA 3. Графічні рішення серії Radeon PRO W7000 мають вищу продуктивність, ніж попереднє покоління.



Очікується, що робочі станції від Dell Technologies, HP і Lenovo, а також інших інтеграторів, що використовують нові процесори AMD Ryzen Threadripper PRO серії 7000, будуть доступні до кінця цьому року.



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