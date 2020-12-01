На мировом рынке аккумуляторов для электромобилей сменился лидер

1 декабря 2020 г., 16:05

Согласно исследованию SNE Research, китайский производитель тяговых аккумуляторов CATL (Contemporary Amperex Technology) обошел корейскую LG Chem и по итогам трех кварталов стал крупнейшим поставщиком в мире, утверждает издание Business Korea.

С января по сентябрь CATL выпустила аккумуляторов общей емкостью 19,2 ГВт‧ч и заняла 23,1% рынка батарей для электрических автомобилей. Лидировавшая некоторое время LG Chem, с валовым объемом 18,9 ГВт‧ч и долей 22,9% довольствуется вторым местом. Отчет учитывает тяговые аккумуляторы, применяемые как в электромобилях, так и в гибридах.

На третьем месте расположился Panasonic с долей 21,2%, а замыкают пятерку Samsung и SK Innovation с 6,2 и 5,5% рынка соответственно. Таким образом, суммарно тройка крупнейших поставщиков тяговых аккумуляторов занимает две трети рынка.

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