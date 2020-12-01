ИИ решил проблему прогнозирования 3D-структуры белка

1 декабря 2020 г., 15:35

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Британская фирма DeepMind, широко известная системами искусственного интеллекта, которые уверенно выигрывают у людей в таких играх как Го или компьютерная аркада Space Invaders, вплотную приблизилась к реализации своей главной цели: чтобы её ИИ-программы приносили ощутимую научную пользу.

Разработанное ею ПО AlphaFold продемонстрировало «беспрецедентные уровни точности» в предсказании объёмных конфигураций, в которые складываются белковые молекулы.

«Грандиозная задача компьютерной науки 50-летней давности в значительной степени решена», заявил председатель CASP (Critical Assessment for Structure Prediction), профессор Джон Моулт (John Moult), на пресс-конференции перед объявлением результатов конкурса, организованного этой общественной группой. CASP уже в течение 25 лет отслеживает прогресс в вычислении трёхмерной структуры белковых молекул, сравнивая заявки на участие в конкурсе с «экспериментальным золотым стандартом».

«Конечная цель DeepMind всегда заключалась в создании универсального ИИ, а затем использовании его, чтобы помочь лучше понять окружающий мир, значительно ускоряя темпы научных открытий», — отметил соучредитель и генеральный директор DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis).

Игры рассматривались DeepMind лишь как отличная тестовая площадка для апробирования эффективности разрабатываемых алгоритмов — которые предполагалось однажды перенацелить на реальные научные проблемы.

Нынешний успех AlphaFold, по мнению Хассабиса, стал первым подтверждением действенности такой стратегии. Джон Моулт также считает, что ощутимый эффект от этого достижения не замедлит себя ждать в таких областях, как создание новых лекарств и конструирование белков.

Глава Google, Сундар Пичай (Sundar Pichai) поздравил с победой создателей AlphaFold в Twitter. DeepMind, которую Google купила за 600 млн долл. в 2014 году, со штатом в 1000 человек и практически нулевым доходом до сих пор оставалась для неё расточительным, хотя и престижным активом. В глобальной гонке ИИ DeepMind находится в числе лидеров наряду с Facebook AI Research, Microsoft и OpenAI.

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