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Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti стоит $399

1 декабря 2020 г., 17:34
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Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti стоит $399

Компания NVIDIA представила новый графический процессор GeForce RTX 3060 Ti, первый член семейства RTX 3060 на базе архитектуры NVIDIA Ampere и второго поколения платформы NVIDIA RTX.

Сообщается, что при цене $399 в модели RTX 3060 Ti поддерживается трассировка лучей и технология DLSS на базе искусственного интеллекта. RTX 3060 Ti работает быстрее, чем графический процессор предыдущего поколения GeForce RTX 2080 SUPER по цене $699 долларов, и обеспечивает игровой процесс в режимах 1080p и 1440p.

Модель RTX 3060 Ti поддерживает технологии NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast. Вместе с трассировкой лучей в реальном времени они составляют основу игровой платформы GeForce.

Напомним, что NVIDIA DLSS, основанная на тензорных ядрах — специальных процессорах искусственного интеллекта в графических процессорах GeForce RTX, повышает частоту кадров, генерируя красивые и четкие игровые изображения, и дает запас производительности, чтобы можно было выставить настройки трассировки лучей и разрешение на максимум. DLSS доступна уже в более чем 25 играх, и каждый месяц их число растет.

В свою очередь, технология NVIDIA Reflex сокращает задержки ввода в играх, делая управление более отзывчивым, что дает игрокам в многопользовательских соревновательных играх дополнительное преимущество над соперниками. NVIDIA Broadcast — это набор улучшений для аудио и видео с помощью ИИ, включая виртуальный фон, захват движения и улучшенное удаление шума, которые пользователи могут применять в чатах, звонках по Skype и видеоконференциях.

Видеокарты GeForce RTX 3060 Ti будут доступны со 2 декабря со стандартными и повышенными частотами от ведущих поставщиков, таких как ASUS, EVGA, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit. Графика GeForce RTX 3060 Ti будет также доступна в игровых системах от крупных производителей и ведущих сборщиков. Розничные цены на новинку стартуют от 14990 грн.

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