Kioxia випустила карту пам'яті microSDXC об'ємом 2 ТБ

21 декабря 2023 г., 9:25

0

Tweet

Компанія KIOXIA Europe оголосила про початок масового виробництва карти пам'яті microSDXC об'ємом 2 ТБ, що стало проривом для власників смартфонів, творців контенту та любителів ігор на ходу. Карти пам'яті EXCERIA PLUS G2 2TB microSDXC з покращеною продуктивністю та місткістю дадуть змогу користувачам менше обмежувати свої можливості щодо запису та зберігання даних.



Використовуючи власні технології виробництва, включно з 3D-флеш-пам'яттю BiCS FLASH і контролером власної розробки, компанія KIOXIA випустила карту пам'яті microSDXC UHS-I місткістю 2 ТБ. Хоча специфікація SDXC Асоціації SD вже понад десять років підтримує карти пам'яті об'ємом до 2 ТБ, KIOXIA впоралася з цим завданням, уклавши шістнадцять 1-терабітних матриць 3D флешпам'яті, зберігши при цьому максимальну товщину 0,8 мм, передбачену специфікацією.



Карти пам'яті EXCERIA PLUS G2 2TB microSDXC зі швидкістю читання до 100 МБ/с і запису до 90 МБ/с відповідають стандартам UHS Speed Class 3 (U3), Application Class 1 (A1) і Video Speed Class 30 (V30).



Місткість 2 ТБ дає змогу записувати понад 41 годину відео (100 Мбіт/с), що робить їх придатними для застосунків із високою місткістю запису даних, як-от екшн-камери.



"Ці нові вдосконалені карти пам'яті можуть стати зажаданим варіантом для багатьох власників смартфонів, творців контенту, автокамер і відеоблогерів, а також геймерів у дорозі", - говорить Джеймі Стітт, генеральний менеджер з продажу та маркетингу в сегменті B2C компанії KIOXIA Europe. "Ми раді запропонувати додаткову продуктивність і місткість завдяки новим картам EXCERIA PLUS G2 2TB microSDXC".



Початок продажів карт пам'яті EXCERIA PLUS G2 2TB microSDXC заплановано на найближчий квартал.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків