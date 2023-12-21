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В грудні українська оборонна промисловість виготовила 50 тис FPV-дронів

21 декабря 2023 г., 8:25
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Як повідомляє канал «Міліітарний», посилаючись на заяву міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, українська оборонна промисловість в грудні виготовила майже 50 тисяч FPV-дронів. У планах виробляти тисячі ударних дронів середньої та великої дальності.

“Вчора на підсумковій пресконференції Президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV дрони. Вже в грудні ми виробляємо більше 50 тис FPV дронів“, – заявив Камишін.

Опираючись на слова міністра, «Міліітарний» робить висновок, що навіть за нинішніх темпів виробництва, українська промисловість зможе випустити у наступному році 600 тисяч дронів або навіть більше.

Наразі, окрім виробництва самих дронів проблемним залишається питання постачання промислових бойових частин, що безпечні та надійні у застосуванні.

Українські військові використовують саморобні боєприпаси, хоча на передовій вже з’являються зразки виготовлені українським оборонним комплексом.

Нагадаємо, що в ході пресконференції Володимир Зеленський зазначив, що українські військові отримають для своїх бригад дрони вітчизняного виробництва, однак мова йде про збирання пристроїв із готових компонент.

Більша частина запчастин до дронів виготовляється в Китаї, зокрема, двигуни, мікроелектроніка та камери. Втім, поки що проблем із їх постачанням немає.

Окрім “малої” безпілотної авіації, що уражає живу силу і техніку ворога на передовій, Олександр Камишін також повідомив про виробництво більших апаратів для нанесення ударів у тилу росії.«Окрім FPV-дронів ми вже спроможні виробити в наступному році більше 10 тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км», зазначив він.

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