Apple нарощує виробництво Vision Pro, щоб запустити продукт у лютому

21 декабря 2023 г., 10:35

Bloomberg News повідомляє, що компанія Apple нарощує виробництво гарнітури змішаної реальності Vision Pro, готуючись до запуску в лютому.



Згідно з повідомленням, виробництво нової гарнітури йде повним ходом на заводах в Китаї вже кілька тижнів. Мета полягає в тому, щоб пристрої, призначені для клієнтів, були готові до кінця січня, а дебют у роздрібній торгівлі запланований на наступний місяць, додається в повідомленні.



Vision Pro за ціною 3499 доларів був представлений у червні та, як очікується, стане доступним на початку 2024 року в США.



Також повідомляється, що у середу компанія надіслала електронного листа розробникам програмного забезпечення, в якому закликала їх «підготуватися» до Vision Pro, протестувавши свої програми за допомогою новітніх інструментів і надіславши їх в Apple для отримання зворотного зв’язку.

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