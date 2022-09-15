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Kioxia представила 4 Тбіт 3D флешпам'ять промислового класу на базі TLC

15 сентября 2022 г., 15:35
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Kioxia представила лінійку 3D флешпам'яті промислового класу на базі TLC

Заявлено, що вироблена Kioxia флешпам'ять BiCS FLASH 3D випускається в 132-контактному корпусі BGA зі щільністю від 512 Гбіт до 4 Тбіт для підтримки вимог промислових застосунків, включно з телекомунікаціями, мережами та вбудованими обчисленнями.

Варто зазначити, що вимоги до систем зберігання даних у багатьох промислових застосунках набагато вищі, ніж до твердотільних накопичувачів, що призначені для розміщення в центрах оброблення даних із регульованим кліматом, включно з необхідністю в розширеному діапазоні температур та здатністю підтримувати високу надійність і продуктивність у жорстких умовах експлуатації.

Флешпам'ять BiCS 3D має широкий температурний діапазон (від -40°C до +85°C) і підтримує режим один біт на комірку (однорівнева комірка, SLC) для застосунків, які потребують швидшого читання/запису та високої витривалості комірок.

"Додавання флешпам'яті нового покоління промислового класу BiCS FLASH 3D продовжує наше прагнення підтримувати сегмент промислового ринку", - сказав Брайан Кумагаї, директор з розвитку бізнесу компанії Kioxia.

Надання партнерам зразків нових пристроїв флешпам'яті промислового класу KIOXIA стартувало на початку цього року, а масове виробництво очікується наприкінці четвертого кварталу 2022 року.

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