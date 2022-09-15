Уряд мордору дозволив держсектору закуповувати сервери на "неросійских" чіпах

15 сентября 2022 г., 14:39

Як пишуть мордорські ЗМІ там введено бальну систему для ринку обчислювальної техніки. Тепер російським серверам та системам зберігання даних необов'язково працювати на вітчизняних процесорах, щоб отримати доступ на ринок держзамовлення і пільги.



За наявність російського процесора локальний виробник тепер буде отримувати більшу кількість балів.



Уряд рф також планує розділити всю радіоелектроніку на два рівні залежно від наявності російського процесора. Техніка обох рівнів надійде на ринок держзамовлення, але начебто обладнання з російськими чіпами отримає преференції.



ЗМІ з рф пишуть, що в нинішніх умовах "є ризик, що "Байкалів" і "Ельбрусів" фізично не вистачить на всіх замовників". Звісно, тому що TSMC? Де вони вироблялись відмовилась від цих замовленнm.



Також доповідається, що найбільші російські IT-компанії зазнають труднощів під час закупівлі серверів, мережевого обладнання та СЗД на тлі санкцій, проблем із логістикою, а також схем паралельного імпорту, які не працюють, як зʼясувалося, на повну силу.

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