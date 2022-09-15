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«Датагруп» побудував новий ЦОД на 4326 ресурс-юнітів

15 сентября 2022 г., 15:55

Всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому «Датагруп» запустив новий центр обробки даних, створений як для власних потреб, так і для задоволення потреб корпоративних клієнтів. Повна місткість ЦОДу наразі складає 103 телекомунікаційні шафи на 4326 ресурс-юнітів.

Як зазначив Михайло Шелемба, СЕО «Датагруп-Volia», ЦОД створювався згідно з критеріями TIER III і є одним із найсучасніших та найбезпечніших в нашій країні. Зокрема в ньому діють система контролю доступу, відеонагляду та охоронної сигналізації. Працює цілодобовий моніторинг та служба технічної підтримки.

Додамо, що для електроживлення технічного майданчика використовуються два незалежні вводи по 1 МВт. Резервне живлення забезпечують три дизель-генератори потужністю по 800 кВт, а також система модульних джерел безперебійного живлення на 600 кВт.

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