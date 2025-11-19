Кіберзахист критичної інфраструктури переходить на ризикоорієнтовану модель

19 ноября 2025 г., 16:35

Кабінет Міністрів України постановою від 13 листопада №1470 затвердив зміни до постанови №518, виклавши Загальні вимоги до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури (ОКІ) в новій редакції.

Ключове нововведення – оператори критичної інфраструктури забезпечують кіберзахист своїх об’єктів шляхом проведення заходів з кіберзахисту з урахуванням результатів управління ризиками кібербезпеки. Це вимагатиме від операторів глибшого аналізу власних ризиків та побудови адаптивної системи безпеки.

Нова редакція документа запроваджує чіткий алгоритм дій для операторів критичної інфраструктури та власників або розпорядників ОКІ, який складається з трьох послідовних етапів: оцінка поточного стану (кожен оператор повинен провести оцінювання власної системи кіберзахисту та зафіксувати її поточний стан кіберзахисту); визначення цілей (на основі управління ризиками кібербезпеки та використовуючи єдиний каталог заходів з кіберзахисту, оператор має визначити цільовий стан кіберзахисту); упровадження заходів (для досягнення цільового стану кіберзахисту оператор розробляє та реалізує поетапний план вжиття необхідних заходів кіберзахисту та фіксує їх в плані кіберзахисту).

Важливо наголосити, що виконання базових заходів з кіберзахисту залишається обов’язковим для всіх без винятку операторів критичної інфраструктури та власників або розпорядників ОКІ.

Держспецзв’язку очікує, що реалізація нового підходу дозволить скоротити час реагування та відновлення функціонування об’єктів критичної інфраструктури після кібератак, зменшити кількість значних кіберінцидентів, а також підвищити рівень кіберзахисту ОКІ.

