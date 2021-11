Эрик Шмидт не уверен, что Facebook преуспеет в создании метавселенной

3 ноября 2021 г., 15:29

0

Tweet

В интервью телеканалу CNBC бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) прокомментировал последние инициативы Марка Цукерберга, отметив, что перспективы метавселенной «очень сильны».



Однако при этом Шмидт высказался скептически по поводу того, что Meta, ранее известная как Facebook, преуспеет в создании метавселенной.



«Я с нетерпением жду заметных инноваций в контексте метавселенной», - отметил Шмидт в интервью CNBC, которое было посвящено его новой книге “The Age of AI: And Our Human Future”. «Я ждал их около тридцати лет. ... Что касается того, будут ли они исходить от Facebook, я не знаю».



Шмидт также сказал, что он продолжит называть компанию Facebook, так же, как другие называют Alphabet «Google», что, по его словам, показывает, «как это работает на самом деле». Он добавил, что идея метавселенной является очень мощной, но может создать проблемы, когда люди откажутся от реальной жизни в пользу виртуального мира.



Рост метавселенной действительно ставит вопросы перед регулирующими органами, которые уже столкнулись с проблемами, которые вызывают социальные сети в контексте распространения дезинформации.



«Нам придется решать и эти проблемы», - сказал Шмидт о регулировании метавселенной. «Не думаю, что мы знаем как это сделать и что сегодня у регулирующих органов есть необходимые подходы к этим вопросам или даже правильные подходы к их обсуждению».

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!