Коммерческим директором ELKO Ukraine с начала 2022 г. станет Юлия Ратушная

3 ноября 2021 г., 16:14

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ELKO Ukraine анонсировала изменения в структуре управления. С января 2022 г. коммерческим директором компании станет Юлия Ратушная, заменив на этом посту Элину Черкинскую.

Напомним, ELKO Group – один из крупнейших дистрибьюторов ИТ-продукции, потребительской электроники и комплексных решений. Группа представляет 400 ИТ-производителей и предлагает широкий спектр продуктов, решений и сервисов в 11 странах Европы. Главный офис ELKO Group находится в Риге, Латвия. В Украине офис ELKO работает с 1998 г.

Элина Черкинская проработала в компании более двух десятилетий, на протяжении которых она помогла развить бизнес ELKO в Украине, запустить и настроить операционные и коммерческие процессы, наладить отношения с партнерами. Достигнув с ELKO Ukraine одного из лидирующих мест на рынке, Элина Черкинская решила покинуть компанию для реализации новых возможностей.

С начала 2022 г. коммерческим директором компании станет Юлия Ратушная, которая работает в ELKO Ukraine с 2010 г., эффективно управляя отделом продакт-менеджеров. Юлия имеет 20-летний опыт в ИТ-дистрибьюции, и глубокие знания того, как работает индустрия и с точки зрения производителей, и со стороны дистрибуции – как международной, так и украинской.

«Я благодарю Элину Черкинскую за вклад в развитие компании на протяжении 23 лет и желаю дальнейших успехов. Перемены в жизни каждого – это возможность достичь новых высот. И я очень рада, что в нашей команде есть такие высокопрофессиональные специалисты, как Юлия Ратушная, которая успешно управляет одним из самых важных департаментов ELKO Ukraine. Доскональное понимание рынка дистрибуции, практический опыт и стратегическое мышление Юлии на посту коммерческого директора обеспечат новые уровни взаимодействия как внутри команды, так и с партнерами, дальнейший рост и достижение самых амбициозных целей», – говорит Анжелика Рубежова, директор ELKO Ukraine.

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