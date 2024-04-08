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Литва закупить для України 3 тисячі литовських безпілотників

8 апреля 2024 г., 10:25

Литва закупить для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових. Про це домовилися під час зустрічі у Вільнюсі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Також Литва надає 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів.

«Очікуємо на подальшу допомогу в реалізації оборонних реформ. На сприяння в ремонті пошкодженої військової техніки і тренування та реабілітацію наших військових», — сказав Денис Шмигаль.

Крім того, Литва бере активну участь у відновленні України й виділить ще 5 млн євро на освіту та 12 млн євро на допомогу ветеранам, відбудову шкіл та дитсадків, облаштування укриттів.

Прем’єр-міністр України подякував за готовність Литви брати участь у реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського та її сприяння в європейській та євроатлантичній інтеграції України.

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