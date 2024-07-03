«ІТ-Інтегратор» здійснив комплексну реновацію ІТ-інфраструктури «Радабанку»

3 июля 2024 г., 14:35

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АБ «Радабанк» стабільно та планомірно розвивається шляхом вдосконалення та покращення клієнтських сервісів. Довоєнна ІТ-стратегія в умовах нової реальності була оперативно переглянута, визначивши для ІТ-підрозділу нові завдання, які було вкрай важливо реалізувати якнайшвидше, враховуючи всі ризики та передбачивши всі можливі сценарії розвитку подій.

До стандартного переліку передумов до модернізації наявної інфраструктури банку у вигляді масштабування системи збереження даних, забезпечення відповідної обчислювальної потужності, безперервність роботи банківських сервісів, автоматизації процесів, додалися критично важливі завдання щодо побудови системи резервного копіювання та відновлення, модернізації наявної інженерної інфраструктури ЦОД, забезпечення максимально потрібної швидкості передачі даних та оперативності відновлення роботи сервісів на резервному майданчику в разі будь-яких перебоїв.

В цьому багатоетапному проєкті інженерно-технічна команда «ІТ-Інтегратор» завдяки злагодженій чіткій роботі з командою банку, у найкоротші терміни успішно реалізувала всі поставлені завдання для подолання викликів воєнного часу.

Зокрема модернізація ІТ-інфраструктури «Радабанк» включала впровадження блейд шасі Dell EMC PowerEdge MX7000; блейд серверів відповідної потужності; системи зберігання даних Dell EMC Unity XT 380F All-Flash Unified Storage, а також розгортання системи резервного копіювання на базі СХД Dell PowerProtect DD3300 (Data Domain) та програмного забезпечення Dell PowerProtect Data Manager.

Додатково проведено розгортання резервного майданчика збереження та обробки даних в Києві на базі рішення у складі: блейд шасі Dell EMC PowerEdge MX7000, відповідних блейд серверів та системи збереження даних Dell EMC PowerStore 1200T.

В якості платформи віртуалізації IT-інфраструктури та забезпечення хмарних обчислень банк обрав VMware vSphere. Мережева інфраструктура в рамках проєкту була побудована на базі рішення HPE Aruba, а забезпечення резервного живлення всього спектру обладнання реалізовано ресурсом APC by Schneider Electric.

В результаті впровадження цього комплексного проєкту АБ «Радабанк» було забезпечено відповідність цілого ряду обов’язкових вимог Національного банку України щодо організації роботи ІТ-систем у фінансовій сфері.

Компанія «ІТ-Інтегратор» взяла на себе роль постачальника обладнання, а команда провідних технічних інженерів виконала весь комплекс робіт з впровадження та налаштування вищезгаданих систем та програмних рішень. Зокрема, за результатами реалізації банк отримав розроблену проєктно-технічну документацію та паспорт системи, що слугує практичним посібником для подальшого супроводу рішень та надає допомогу у вирішенні технічних кейсів, що в умовах плинності й нестачі ІТ-кадрів дуже цінно.

Серед результатів комплексу впроваджених рішень досягнуто основної задачі – забезпечення безперервності роботи банківських сервісів та масштабування ІТ-системи в міру збільшення об’ємів даних, що обробляються. Застосована технологія блейд серверів дозволила, з одного боку, зекономити місце в серверних приміщеннях, а з іншого – зробити систему гнучкою до масштабування, враховуючи можливі потреби розширення дискового простору, а також забезпечивши автоматизацію.

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