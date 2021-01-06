Ирландский Facebook – всё

6 января 2021 г., 13:15

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Чуть не пропустил любопытное – Times сообщает, что Facebook закрыл некоторые свои холдинговые компании с регистрацией в Ирландии, которые являлись владельцами прав на объекты интеллектуальной собственности компании за пределами США. Сам Facebook уверяет, что это было сделано исключительно для упорядочивания структуры корпорации, а никакого намерения уклоняться от уплаты налогов у компании не было.

Давайте я коротко поясню, что это за схема. Дело в том, что уже довольно давно крупные американские корпорации используют для минимизации налогообложения особенности ирландского законодательства. В Ирландии очень низкие налоги на доходы от royalties, то есть лицензионные и другие отчисления от использования интеллектуальных прав. Причем, если ирландская компания решает выплатить вcю свою прибыль как дивиденды иностранной компании, чаще всего оффшорной, то прибыль избегает налогобложения. Важной частью также является тот факт, что интеллектуальные права – штука уникальная и их ценность может определяться только соглашением между участниками. Поэтому схема, которая получила название Double Irish with Dutch sandwitch, выстроена так – одна ирландская компания владеет правами и получает доход от их использования в США, например, как процент за использование рекламных технологий при показе рекламы. Вторая ирландская компания делает то же самое, но на территории Европы. Получив доход, она отправляет его своему акционеру – компании, которая зарегистрирована в Нидерландах – там удобное корпоративное право и низкие корпоративные налоги, – которая, в свою очередь, по еще одному договору отправляет доход опять же в первую ирландскую компанию. В результате, даже если где-то возникнет налогообложение, то это будет ирландский налог на доход от royalty, а это немного.

Собственно, именно поэтому в Ирландии так много европейских штаб-квартир американских компаний. На Ирландию давно давили всем Евросоюзом, чтобы те закрыли эту дыру и они это сделали в 2015 г., но разрешили существующим компаниям пользоваться схемой до… конца 2020 г. И вот совершенно случайно Facebook решил упорядочить структуру своей корпорации, как неожиданно всё совпало, вы только подумайте :-)

Ирландский Facebook – всё

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