Intel отримала найбільший квартальний збиток за свою історію

28 апреля 2023 г., 10:35

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У середу компанія Intel повідомила про результати першого кварталу, які показали приголомшливе 133% річне скорочення прибутку на акцію.

Виторг виробника впав майже на 36% в річному обчисленні до 11,7 млрд. з 18,4 млрд дол.

Тим не менш, показники були трохи кращими, ніж м'які очікування Уолл-стріт. Акції впали майже на 3% під час тривалих торгів після початкового зростання на звіті. Скоригований збиток у розмірі $0,04 на акцію, проти очікуваних 15 центів. Дохід аналітики прогнозували 11,04 млрд дол.

Чистий збиток Intel досяг 2,8 млрд дол., порівняно з прибутком у 8,1 млрд минулого року дол.

Це вже п'ятий квартал падіння продажів напівпровідникового гіганта і другий квартал збитків поспіль. Крім того, компанія отримала найбільший квартальний збиток за всю свою історію, перевершивши показник четвертого кварталу 2017 року, коли Intel повідомила про збиток у розмірі 687 млн дол.

Генеральний директор Intel Патрік Гелсінгер (Patrick Gelsinger), коли прийшов на посаду, робив ставку на розвиток виробництва, які зможуть виробляти чипи для інших компаній. Були сподівання, що до 2026 року вона зможе виробляти такі ж сучасні чипи, як TSMC, і буде конкурувати за таких замовників, як Apple. Компанія все ще на шляху до досягнення цієї мети і вона не дуже наближається.

Але тим часом бізнес, який колись друкував гроші для Intel, зазнає труднощів, особливо у сегменті чипів для ПК. За оцінками IDC, світові поставки ПК впали майже на 30% у першому кварталі, оскільки вся галузь загрузла у спаді.

Підрозділ Intel, який виробляє чіпи для більшості настільних і портативних комп'ютерів під управлінням Windows, отримав дохід у розмірі 5,8 мільярда доларів, що на 38% менше ніж рік тому.

Напрямок серверних чипів зазнав ще більшого спаду, зменшившись на 39% до 3,7 млрд дол.

Підрозділ Network and Edge отримав 1,5 млрд дол. продажів, що на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Однією з яскравих плям стала Mobileye, яка стала публічною минулого року, але все ще контролюється Intel. Компанія виробляє системи та програмне забезпечення для безпілотних автомобілів і повідомила про 16% зростання продажів до 458 млн дол.

Intel також заявила, що її нещодавні зусилля зі скорочення витрат, у тому числі шляхом звільнень, принесли свої плоди, і що вона розраховує заощадити близько 3 мільярдів доларів у цьому році, а до 2025 р. - до 10 мільярдів доларів на рік.

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