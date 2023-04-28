Microsoft відкриває Польський хмарний регіон

28 апреля 2023 г., 9:35

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Корпорація Майкрософт оголосила про відкриття свого нового довіреного хмарного регіону, першого в Центральній та Східній Європі, його ЦОДи розташовано в Польщі.

Польський хмарний регіон Microsoft складається з трьох незалежних фізичних локацій навколо Варшави, кожна з яких складається з одного або декількох центрів обробки даних. Це гарантує найвищі стандарти безпеки, конфіденційності та зберігання даних відповідно до нормативних вимог у країні. Відкриття регіону Microsoft є продовженням більш ніж 30-річної роботи компанії з Польщею та зобов’язанням продовжувати підтримувати технологічний розвиток суспільства, бізнесу та економіки країни.

«Інвестиції Microsoft у Польщу прискорять перетворення нашої країни на технологічний хаб для регіону Центральної та Східної Європи, - заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький (Mateusz Morawiecki). - Завдяки розвитку польської цифрової долини сотні інженерів та розробників зможуть відігравати ключову роль у світовій економіці, не виїжджаючи з країни. Це відповідальний розвиток». Він додав, що в часи економічної та геополітичної невизначеності також дуже важливо підтримувати найвищі стандарти безпеки зберігання даних.

Відкриття польського хмарного регіону є відповіддю на зростаючий попит на високопродуктивні обчислення (HPC) та швидкий і надійний доступ до хмарних сервісів Microsoft. Хмара є вирішальним фактором, що сприяє прискоренню оцифрування та розвитку цифрової компетентності польського бізнесу та економіки в цілому, а також зміцненню їхньої стійкості в часи економічної та геополітичної невизначеності.

«Основою успішної трансформації є довіра, безпека та інновації, які є фундаментом для успішного розвитку економіки. Я радий, що Microsoft вже кілька десятиліть інвестує в розвиток Польщі», - сказав Марк Бжезінський (Mark Brzezinski), посол США в Польщі.

Згідно з опитуванням керівників компаній PwC за 2023 рік, 54% керівників у Польщі вважають, що їхні компанії не будуть прибутковими протягом 10 років, якщо вони не трансформуються. Інвестиції в автоматизацію, підвищення кваліфікації, хмарні технології, штучний інтелект та інші передові цифрові технології є ключовими пріоритетами на цей рік. Хмара Microsoft може підтримати ці цифрові трансформації, надаючи доступ до таких технологій, як Microsoft Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 та Power Platform, доступних у польському хмарному регіоні.

«Підключення Польщі до найбільшої довіреної глобальної хмарної інфраструктури є значною підтримкою стійкості країни, суспільства та організацій, а також розвитку польської цифрової долини. Одним з основних елементів зміцнення цієї стійкості є підвищення цифрової компетентності в країні. З моменту оголошення про цю інвестицію у 2020 році корпорація Microsoft підвищила кваліфікацію понад 430 000 ІТ-фахівців, представників бізнесу, партнерів та студентів», - сказав Ральф Гаптер (Ralph Haupter), президент корпорації Microsoft у регіоні EMEA.

Цифрова безпека є ключовою сферою для підвищення стійкості Польщі та її місцевих організацій, а підхід Microsoft до цифрової безпеки не має собі рівних. Відкриття місцевого регіону хмарних обчислень інтегрує Польщу в глобальну хмарну екосистему Microsoft з найвищими стандартами безпеки, підкреслюють у компанії.

«Польща є піонером у регіоні Центральної та Східної Європи за рівнем оцифрування державних послуг. Фінансовий сектор не є винятком, і такі послуги, як e-PIT або e-Tax, демонструють, що польська державна адміністрація може ефективно створювати цифрові рішення, які за короткий проміжок часу здобувають широку популярність і симпатію користувачів. Водночас надання таких послуг вимагає забезпечення найвищих стандартів безпеки оброблюваних даних, що в нинішній геополітичній ситуації набуває додаткового значення», - зазначила Магдалена Ржечковська (Magdalena Rzeczkowska), міністр фінансів.

Найвищу доступність та відмовостійкість послуг гарантують три зони доступності Azure в Польщі. Ці зони є унікальними фізичними локаціями, кожна з яких складається з одного або декількох центрів обробки даних, оснащених незалежним електроживленням, охолодженням та мережами.

Хмарний регіон Microsoft у Польщі дозволить компаніям дотримуватися Загального регламенту захисту даних Європейського Союзу (GDPR) і зберігати свої найцінніші цифрові активи в Польщі, забезпечуючи дотримання правил зберігання та обробки даних.

Хмарні технології Microsoft покликані допомогти клієнтам втілювати в життя нові рішення, вирішуючи сучасні проблеми та готуючись до майбутнього. Оцифрування є ключовим фактором суспільного та економічного прогресу, проте лише 1 з 10 польських підприємств задоволений рівнем своєї цифрової зрілості.

Технологічні інновації є вирішальним фактором успіху, особливо для компаній, що працюють у швидкозмінному ринковому середовищі, як-от роздрібна торгівля, банківська справа чи стрімінгові платформи. Вони вимагають максимальної операційної швидкості та зменшення перевантаження і затримок до абсолютного мінімуму. Хмарний регіон Azure Poland Central забезпечить значну конкурентну перевагу в цій галузі. Клієнти отримають інструменти та можливості для кращого масштабування бізнесу та глобальної експансії, що дозволить їм рости та конкурувати на світовому ринку.

За даними IDC Research, протягом наступних чотирьох років новий регіон дата-центрів допоможе усунути деякі бар’єри на шляху впровадження хмарних технологій в регіоні і забезпечить приблизно 16,5% від загального обсягу нового доходу (45,7 млрд доларів) до 2026 року.

Тисячі клієнтів і партнерів у Польщі вже довірили свій розвиток технологіям Microsoft. Серед них школи, університети, організації та компанії з усіх галузей. Низка найбільш інноваційних польських організацій, таких як Żabka Group, Міністерство фінансів, mBank, Tauron Group та Polpharma, вже користуються хмарними технологіями Microsoft.

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