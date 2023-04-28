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Україна та Японія співпрацюватимуть у сфері цифрової трансформації та кібербезпеки

28 апреля 2023 г., 11:25

«Міністерство цифрової трансформації України», «Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» та «Міністерство цифровізації Японії» уклали тристоронній меморандум. Документ було підписано під час онлайн-зустрічі Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації України з Таро Коно, міністром цифровізації Японії.

У межах меморандуму Японія допомагатиме Україні розвивати інновації та посилювати кіберзахист. Сьогодні наша держава протистоїть ворогу не лише на фронті, а й у кіберпросторі. Технологічні рішення Японії допоможуть посилити українські цифрові кордони та захистити інформаційні системи об’єктів критичної інфраструктури. Також під час зустрічі міністри домовилися про обмін найкращими практиками розвитку IT-галузі та розбудови електронного уряду.

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