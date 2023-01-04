Intel анонсувала мобільні процесори Core 13-го покоління

4 января 2023 г., 9:45

0

Tweet

Компанія оголосила про випуск мобільних процесорів Core 13 покоління, лінійка яких охоплює всі категорії ноутбуків.



«Сімейство мобільних процесорів Intel Core 13-го покоління забезпечує неперевершену масштабовану продуктивність для передових платформ у всіх сегментах ноутбуків, — сказала Мішель Джонстон Холтхаус, виконавчий віцепрезидент та генеральний менеджер групи клієнтських обчислень в Intel. «Завдяки нашим провідним у галузі технологіям та неперевершеній глобальній партнерській екосистемі люди можуть розраховувати на високоякісний мобільний досвід у нових та унікальних формфакторах, тому вони можуть грати чи створювати з будь-якого місця».



У сегменті високопродуктивних мобільних платформ компанія представила Intel чіпи сімейства Core H 13 покоління, яке включає перший 24-ядерний процесор для ноутбуків. Серед його можливостей варто відзначити підтримку обох типів оперативної пам'яті DDR4 та DDR5, а також шини PCIe Gen 5.



Чіпи сімейства Intel Core H 13 покоління підтримують тактову частоту до 5,6 ГГц, завдяки чому забезпечують приріст продуктивності до 11% для однопотокових додатків і до 49% для багатозадачних навантажень у порівнянні з попереднім поколінням.



При максимальному числі ядер 24, їх склад включає до 8 продуктивних ядер і до 16 енергоефективних, що дозволяє обробляти 32 потоки.



Нові процесори підтримують до 128 ГБ оперативної пам'яті DDR5 (до 5600 МГц) та DDR4 (до 3200 МГц).



Чіпи працюють з Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+), забезпечуючи в 6 разів швидкісне підключення до інтернету без інтерференції з успадкованими каналами Wi-Fi.



Серії HX та HK надають можливість розгону.



Нова лінійка також включає сімейства Intel Core P і U, які націлені на створення тонких та легких ноутбуків, що відрізняються також підвищеною продуктивністю. До їх складу входить до 14 ядер, включаючи 6 продуктивних та 8 енергоефективних. Нова графіка Intel Iris Xe забезпечує ігрову витривалість, а також функціональність XeSS Super Sampling та Intel Arc Control. Нові чіпи працюють з ОЗУ DDR5 та DDR4 з варіантами LP. Їхні комунікаційні можливості включають Intel Wi-Fi 6E (Gig+) з технологіями Intel Connectivity Performance Suite, Intel Wi-Fi Proximity Sensing та Intel Bluetooth LE Audio. Вони можуть обслужити чотири порти Thunderbolt 4.



Вперше до складу процесорів Intel Core може входити модуль Intel Movidius vision processing unit (VPU), який був створений у співпраці з Microsoft для роботи з Windows Studio Effects, а також для розвантаження з CPU та GPU AI-завдань, пов'язаних із віддаленою взаємодією та потоковим мовленням.



Очікується, що на базі нових процесорів буде випущено понад 300 унікальних дизайнів ноутбуків від провідних виробників, включаючи Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer, Republic of Gamers, Samsung.



Для рішень категорії IoT чіпи Intel Core 13-го покоління пропонують нові промислові функції, розширені температурні режими та більш продуктивні процесори з розширеними графічними можливостями та продуктивністю штучного інтелекту. Нові процесори, що ідеально підходять для роздрібної торгівлі, освіти, охорони здоров'я, аерокосмічної галузі, промислових та розумних міст, забезпечують кращу консолідацію робочих навантажень завдяки більшій кількості ядер та потоків, що дозволяє запускати додатки на одному пристрої.



Після випуску у вересні настільних процесорів Intel Core 13-го K-серії для ентузіастів, виробник розширив цю лінійку рішеннями для масового сегмента з TDP 35 і 65 Вт. Вони підтримують тактову частоту до 5,6 ГГц, до 24 ядер та до 32 потоків. У чіпах категорії Intel Core i5 з'явилися енергоефективні ядра, а збільшена кеш-пам'ять L2 дозволяє отримати до 11% більшу продуктивність в однопотокових і до 34% у багатопотокових задачах у порівнянні з попереднім поколінням.



Нові процесори повністю об'єднані з материнськими платами 600 і 700 серій, а також підтримують ОЗУ DDR5 і DDR4.



На сегмент рішень початкового рівня націлені нові чіпи Intel Processor і Intel Core i3, що входять до сімейства N. Вони базуються на нових ефективних ядрах мікроархітектури Gracemont і виконані за техпроцесом Intel 7. Для них заявлений приріст на 28% продуктивності в додатках і на 64 % у графіку порівняно з попереднім поколінням. Вони дозволяють забезпечити до 10 годин відтворення відео на одному заряді акумулятора. Їхні комунікаційні можливості включають Intel Wi-Fi 6E (Gig+) та Bluetooth 5.2. Новинки працюють з ОЗУ LPDDR5, DDR5/DDR4 та системами зберігання UFS/SSD/eMMC.



Очікується, що на їхній основі цього року з'явиться понад 50 дизайнів ноутбуків від Acer, Dell, HP, Lenovo та Asus.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт