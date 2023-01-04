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Уряд спростив правила ввезення дронів: гарантійні листи не потрібні

4 января 2023 г., 8:15
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Міністерство економіки України повідомило, що Уряд спростив правила ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) в якості гуманітарної допомоги. Було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 “Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану”.

Постанова прямо визначає, що імпорт дронів цивільного та подвійного призначення не потребує надання будь-яких додаткових документів - включно з гарантійними листами кінцевого споживача. Якщо у волонтерів при ввезенні дронів виникнуть проблеми на митниці, в Уряді рекомендують дзвонити на гарячу телефонну лінію Держекспортконтролю (044) 462-48-47, або Держмитслужби (044) 284 19 34, (044) 247 27 06 для їхнього врегулювання.

«Таким чином буде вирішено ситуацію, коли волонтери мали проблеми із ввезенням в Україну звичайних цивільних дронів та дронів подвійного використання - ніхто не буде вимагати від них додаткових документів, у тому числі - гарантійних листів. Прийняття постанови сприятиме реалізації спрощеного порядку ввезення в Україну таких товарів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», - заявила перший віцепрем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Пропуск таких безпілотних апаратів має здійснюватися за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що їх перевозить, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів.

Також у документі зокрема йдеться про такі зміни:

військові адміністрації включено до кола кінцевих користувачів, які мають право виписувати гарантійні листи на товари військового призначення;
з метою уточнення ідентифікації окремих товарів формулювання “нецивільного призначення” замінено словами “військового призначення”, а позицію “8802” замінено позицією “8806”.

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