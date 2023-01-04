Київ отримав перші два генератори високої потужності від Тайваню

4 января 2023 г., 10:55

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Київ отримав перші два генератори високої потужності (300–800 кВА) в рамках виконання меморандуму між Києвом і Тайванем про допомогу столиці щодо придбання альтернативних джерел живлення для обігріву мешканців. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час передачі генераторів комунальному підприємству «Київтеплоенерго».



«Перші два генератори вже передали «Київтеплоенерго», їх використають у міських котельнях. Загалом в рамках проєкту передбачається передача близько 20 генераторів для живлення об’єктів критичної інфраструктури столиці. Ми дуже вдячні нашим партнерам за підтримку Києва та України», – зазначив Віталій Кличко.



У грудні минулого року Київ та Тайвань підписали меморандум про взаєморозуміння щодо допомоги столиці України в придбанні дизельних електрогенераторів за сприяння пожертви Міністерства закордонних справ Тайваню. Ініціатором такої співпраці і одним із підписантів меморандуму став засновник Фонду «Дарничани», депутат Київради Григорій Маленко.



У рамках меморандуму Фонд «Дарничани» отримує від Китайської республіки 1 мільйон доларів для придбання та передачі на баланс міста альтернативних джерел живлення. Київ прийме генератори на баланс і максимально ефективно використає для забезпечення першочергових потреб.



Нагадаємо, що завдяки активній міжнародній допомозі, що отримує столиця, вдається посилити роботу систем життєзабезпечення в умовах відключень електроенергії. Так, вже понад півсотні котелень, що залежать від наявності електроенергії, вдалось забезпечити генераторами для безперебійної роботи.



Майже 140 бюветних комплексів також працюватимуть від генераторів, щоб у містян був запас питної води у випадку тривалої відсутності електроенергії.



Також Київ збільшує кількість пунктів обігріву, що оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням. Нові пункти, де люди можуть підзарядити гаджети та зігрітись у випадку відсутності електроенергії та теплопостачання, додались у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському та Подільському районах.



Загалом у столиці працюють уже 530 пунктів міста та ДСНС, а також понад сотня пунктів, функціонування яких забезпечує бізнес.

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