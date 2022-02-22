Infinidat продолжает совершенствовать платформу InfiniGuard

22 февраля 2022 г., 17:15

0

Tweet

Компания NWU, официальный дистрибьютор решений Infinidat, сообщила о том, что вендор представил усовершенствованную версию InfiniGuard для повышенной киберустойчивости с помощью технологии InfiniSafe и удвоенной производительности системы для современной защиты данных, резервного копирования, аварийного восстановления и обеспечения непрерывности бизнеса.



Как отмечается, комплексные возможности обеспечения киберустойчивости с помощью технологии InfiniSafe повышают способность компаний бороться с постоянно растущим количеством кибератак и утечек данных. Плюс к этому они позволяют защищать их за счет уникального сочетания неизменяемых моментальных снимков, логических воздушных зазоров, изолированных сетей и практически мгновенного восстановления данных на единой высокопроизводительной платформе.



«Новая версия InfiniGuard гарантирует, что организации и поставщики услуг защищены от программ-вымогателей, вредоносных программ, внутренних киберугроз и других потенциальных кибератак с помощью современного киберустойчивого корпоративного решения для хранения данных, - отметил Фил Буллингер (Phil Bullinger), генеральный директор Infinidat. - Новый InfiniGuard повышает киберустойчивость на основе нашей передовой технологии InfiniSafe, ускоряет репликацию на другие площадки и меняет возможности современной защиты данных и резервного копирования. InfiniGuard устанавливает новый стандарт готовности перед лицом все более опасных кибератак».



Угроза кибератак продолжает расти. По результатам опроса руководителей компаний из списка Fortune 500, проведенного в середине 2021 года, 66 % участников заявили, что кибербезопасность стала проблемой № 1 для их бизнеса на ближайшие три года. Аналогичным образом в опросе CEO KPMG в марте 2021 года руководители также заявили, что кибербезопасность является для них вопросом № 1. Вызывает тревогу тот факт, что средняя продолжительность выявления и пресечения утечки данных составляет до 287 дней. Если предприятие или сервис-провайдер не имеют киберустойчивой СХД, то ущерб, который могут нанести киберпреступники, является значительным, и это равносильно тому, чтобы оставить дверь банковского хранилища открытой без защиты. Хранение данных, которые являются одним из наиболее ценных активов, больше нельзя рассматривать отдельно от комплексной стратегии кибербезопасности.



«Кибератаки, как и прежде, представляют собой чрезвычайно серьезную проблему для компаний по всему миру. В недавнем исследовании IDC обнаружила, что 87 % организаций, пострадавших от программ-вымогателей в прошлом году, должны были заплатить значительную сумму за восстановление данных. Для защиты от этих атак компаниям необходимо внедрять комплексные решения с инновационными возможностями для обеспечения киберустойчивости. InfiniSafe от Infinidat содержит важные основополагающие элементы для киберустойчивости, среди которых неизменяемые моментальные снимки, логические воздушные зазоры, изолированная сеть для криминалистического анализа и возможности почти мгновенного восстановления», сообщил Фил Гудвин (Phil Goodwin), вице-президент по исследованиям IDC.



Infinidat расширил функциональность платформы InfiniGuard, включив в нее логические локальные и удаленные воздушные зазоры и изолированные сети, впервые сделав это для одной и той же платформы. Логический воздушный зазор создает разрыв между исходными данными и их неизменяемыми моментальными снимками, в то время как удаленный воздушный зазор отправляет данные в удаленную систему InfiniGuard. Изолированная сеть предоставляет безопасное место для проведения криминалистического анализа резервных наборов данных с целью выявления копии данных, не пострадавшей от вредоносных программ и подлежащей безопасному восстановлению. После обнаружения резервной копии без вредоносного кода или программ-вымогателей, данные могут быть восстановлены, независимо от их размера, за считанные минуты и полностью доступны для программного обеспечения, которое отвечает за резервное копирование.



Подчеркивается, что используя неизменяемые моментальные снимки, InfiniGuard гарантирует, что копии данных не могут быть изменены, удалены или отредактированы каким-либо образом, обеспечивая гарантию целостности данных. В то же время процесс восстановления занимает считанные минуты, а не часы или дни. В совокупности неизменяемые моментальные снимки, воздушные зазоры, изолированная сеть и быстрое время восстановления становятся возможными благодаря технологии InfiniSafe, разработанной для обеспечения нового уровня киберустойчивости корпоративного уровня.



В рамках усовершенствований платформы InfiniGuard компания также увеличила производительность системы с 74 до 180 терабайт в час. В дополнение к тому, что окна резервного копирования могут быть сокращены на целых 50 %, уменьшая влияние процесса на работу приложений, основную СХД и основные серверы, увеличение производительности также позволит сократить время, необходимое для удаленной репликации.



В компании заявили, что используя архитектуру InfiniBox для оптимизации производительности и обработки данных, InfiniGuard обеспечивает непревзойденную скорость и надежность резервного копирования данных и максимизирует эффективную пропускную способность в средах петабайтного масштаба.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист