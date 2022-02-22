 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 7 (1301)

13.02 - 20.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Разработан прототип батареи для чипов величиной с пылинку

22 февраля 2022 г., 16:45
+11
голос

Компьютеры продолжают становиться всё меньше, вторгаясь в субмиллиметровый диапазон. Энергия для работы столь крошечных компьютеров может быть обеспечена преобразованием в электричество тепла, света и/или механических вибраций. Однако выходная мощность микротермоэлектрических генераторов слишком мала для таких приложений, а свет и колебания присутствуют не везде и не всегда.

Нужное решение нашла исследовательская группа, объединившая учёных из Технического университета Хемница (Германия), Института твёрдого тела и исследований материалов им. Лейбница в Дрездене (Германия) и Чанчуньского института прикладной химии (Китай).

В свежем выпуске престижного научного журнала Advanced Energy Materials они представили достаточно мощный прототип батареи, ориентированный на субмиллиметровые приложения, который с большим отрывом является самым миниатюрными мире.

Задачей членов команды было спроектировать интегрируемую в микрочип батарею размером значительно меньше одного квадратного миллиметра, которая имела бы минимальную плотность энергии 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.

Чтобы достичь этого, исследователи смотали токосъёмники и электродные ленты в рулон — аналогичный процесс, только в макромасштабе, использует Tesla при изготовлении аккумуляторов для своих электромобилей.

Исследователи применили так называемую технику микрооригами. Многослойная система с внутренними напряжениями создаётся последовательным нанесением тонким слоёв полимерных, металлических и диэлектрических материалов на поверхность воды. Снимая механическое напряжение, тонкие слои отслаиваиваются и  самостоятельно скручиваются в цилиндр микробатареи. По словам авторов, этот метод совместим с  существующими технологиями производства чипов и подходит для выпуска  микробатарей в массовых масштабах.
 
Используя этот метод, исследовательская группа сконструировала перезаряжаемые микробатареи, которые оказались способны питать самые маленькие в мире компьютерные чипы в течение примерно десяти часов — например, для непрерывного измерения температуры окружающей среды.

По мнению участников работы эта крошечная батарея открывает большие перспективы для микро- и наноэлектронной сенсорики и актуаторных технологий в таких областях, как Интернет Вещей (IoT), миниатюрные медицинские импланты, системы микророботов и сверхгибкая электроника.

«Наши результаты показывают обнадёживающую производительность накопителей энергии в масштабе менее квадратного миллиметра, — говорят д-р Миньшень Чжу (Minshen Zhu) и профессор Оливер Шмидт (Oliver Schmidt) из Хемница. – У этой технологии остаётся огромный потенциал для оптимизации, и мы можем надеятся в дальнейшем получить гораздо более ёмкие микробатареи».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  