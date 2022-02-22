«Датагруп» та Volia авансує 50 млн грн податків

22 февраля 2022 г., 17:55

Компании «Датагруп» та Volia повидомило, що мають намир авансувати 50 млн грн податків.



«Сила України та нашого народу в єдності. «Датагруп» та Volia як відповідальний український бізнес не може залишатися осторонь подій і загроз навколо нашої країни. Ми віримо в Україну та в її майбутнє. Вірять в Україну також наші співробітники та клієнти, і саме тому нами були прийнято рішення здійснити авансовий платіж в розмірі 50 млн гривень податків. Сподіваємося, що наша громадянська позиція слугуватиме гарним прикладом для інших представників бізнесу України», – наголосив Михайло Шелемба, СЕО «Датагруп».



Нагадаемо, що "Датагруп" у грудни 2020 року оголосила про досягнення домовленості на придбання 100% групи компаній Volia. Угода здійснюваася за повної підтримки фонду EEGF II Horizon Capital, який є єдиним інвестором «Датагруп» із часткою 96,13% разом із генеральним директором Михайлом Шелембою (його частка 3,87%).

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