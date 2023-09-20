IDC: сегмент ігрових ПК зазнає труднощів у 2023 році, однак ігрові монітори повернуться до зростання

20 сентября 2023 г., 11:25

0

Tweet

У той час як попит на ПК і монітори сповільнився, попит на ігрові ПК і монітори демонструє певну стійкість.

За прогнозами IDC, у 2023 р. світові поставки ігрових моніторів зростуть на 10,8% у річному обчисленні, тоді як поставки ігрових ПК, як очікується, знизяться на 10,5%.

Попри падіння ринку ігрових ПК, очікується, що він скоротиться менше, ніж загальний ринок комп'ютерних систем, оскільки покупці скористаються низькими цінами на продукти попереднього покоління та знижками на поточне покоління через надлишкові запаси. Тим часом ринок ігрових моніторів вже встиг відновитися в першій половині цього року, оскільки вендори зосередилися на більш прибуткових сегментах ринку дисплеїв на тлі загального спаду.

«Погані макроекономічні умови продовжують знижувати купівельну спроможність як звичайних споживачів, так і геймерів, - наголошує Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі відстеження мобільних і споживчих пристроїв IDC. - Хоча глобальна економіка почала покращуватися, багато геймерів обережно ставляться до своїх витрат, що спонукає їх притримувати свої старі ПК довше або розглядати можливість придбання відновлених ігрових систем в найближчому майбутньому, щоб контролювати витрати».

«Після п’яти кварталів падіння обсягів у річному обчисленні, ринок ігрових моніторів зміг відновити позитивну динаміку у другому кварталі, - зазначає Джей Чоу (Jay Chou), менеджер з досліджень IDC’s Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker. - Покращення структури витрат і подальша орієнтація на індустрію означає, що нам слід очікувати сильнішого відновлення в цій частині ландшафту ігрових пристроїв. Оскільки типовий ігровий монітор коштує трохи більше 300 доларів, він являє собою економічно ефективний спосіб покращити користувацький досвід як в іграх, так і поза ними».

Попри те, що ринок зазнає труднощів у найближчій перспективі, покращення очікується у 2024 році та пізніше, а середньорічний темп зростання ігрових ПК сягне 4,6% у період між 2023 та 2027 роками. Прогнозується, що за той самий період середньорічний темп зростання ігрових моніторів становитиме 7,7%.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні

0

Tweet