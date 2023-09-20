На реформу «Нова українська школа» буде спрямовано майже 500 млн грн у 2023 році

20 сентября 2023 г., 12:25

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Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, 19 вересня Уряд затвердив постанову «Деякі питання надання коштів спеціального фонду освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році».

Постанова передбачає спрямування коштів на реформу «Нова українська школа» в розмірі 473,3 млн грн у 2023 році.

Відзначається, що це важлива інвестиція в покращення якості освіти в українських школах і відновлення реформи НУШ. Адже після початку повномасштабного вторгнення частину видатків на освіту переспрямовували на потреби армії.

Зараз для того, щоб забезпечити безперервність навчання за новими Стандартом базової освіти й освітніми програмами, продовжити пілотування, підготовку педагогічних працівників, уряд відновив фінансову підтримку реформи.

Зокрема виділено:

256,4 млн грн — на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти;

113,2 млн грн — на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів;

43,7 млн грн — на придбання навчальної й навчально-методичної літератури, зокрема її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів;

60 млн грн — на підвищення кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників і учителів закладів освіти, які забезпечують реалізацію стандарту на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/2024 навчальному році, та пілотних класів; підготовку тренерів-педагогів.

«Ми нарешті відновили субвенцію, щоб одна з найуспішніших трансформацій в українській освіті просувалася далі. Тепер учителі зможуть підвищити кваліфікацію, адже весь минулий рік вони буквально тягнули реформу на власному ентузіазмі. А школи зможуть придбати нове оснащення, необхідне для якісного навчання за стандартами НУШ», — зазначив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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