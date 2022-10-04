IDC прогнозує, що світові поставки складаних телефонів досягнуть 41,5 мільйона в 2026 р.

4 октября 2022 г., 12:35

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IDC очікує, що світові поставки складних телефонів, включаючи фліп- і фаблети, досягнуть 13,5 мільйона одиниць у 2022 році. Це на 66,6% більше, ніж було відвантажено у 2021 році - 8,1 млн.



Оновлений прогноз IDC передбачає, що у 2026 році поставки складних телефонів досягнуть 41,5 мільйона одиниць, а середньорічний темп зростання (CAGR) складе 38,7% в період у наступні чотири роки.



Помітний ріст ринку складних телефонів очолила Samsung зі своєю лінійкою Flip and Fold. IDC очікує, що оновлені моделі компанії перевершать своїх попередників і привернуть більше уваги споживачів у цій категорії. Комерційний сегмент ринку залишається зрілим для використання складаних пристроїв як пристроїв "два в одному", які можуть замінити як телефон, так і частково планшет. Хоча IDC все ще вважає, що цей варіант використання залишається низьким пріоритетом, падіння цін і нові варіанти використання роблять цю ідею більш привабливою в майбутньому. Наступний рік принесе 55,1% зростання для складних пристроїв з подальшим двозначним показником протягом усього прогнозованого періоду.



«Нещодавній запуск Galaxy Z Flip 4 і Fold 4 знову приверне увагу до всієї категорії, оскільки Samsung продовжує залишатися золотим стандартом для складних пристроїв на ринку», - заявив Ентоні Скарселла (Anthony Scarsella), менеджер з досліджень мобільних телефонів IDC. - «Нові пристрої Samsung принесли поступові, але критичні поліпшення в порівнянні із попередниками. Успіх цих апаратів повинен стати сильним показником того, як будуть розвиватися складні смартфони і захоплювати тих споживачів, що бажають бути попереду всіх. Хоча ціна залишається больовою точкою для споживачів, стартовий рівень у 999 дол. може бути прийнят для споживачів, враховуючи, що більшість споживчих товарів зазнали подорожчання через інфляцію в 2022 році».



«З огляду на те, що в 2022 році очікується майже 70% річне зростання складних смартфонів, найбільше питання сьогодні полягає в тому, чи стануть складні смартфони мейнстримом найближчим часом? На жаль, відповідь - ні», - наголосила Набіла Попал (Nabila Popal), директор з досліджень щоквартального всесвітнього дослідження мобільних телефонів IDC. -«Для мене мейнстрим означає об'єм, а в ньому переважають дешевші телефони вартістю до 400 доларів. Хоча у виробників може виникнути спокуса знизити ціни, щоб забезпечити початковий приріст продажів, я твердо переконана, що це не найкращий крок, особливо за рахунок якості та зручності. Розкладні системи повинні залишатися нішевими флагманськими пристроями преміум-класу. Замість цього виробники повинні зосередитися на поліпшенні користувацького досвіду, щоб підвищити довіру до категорії і генерувати довгострокове зростання. Я вважаю, що складні пристрої - це майбутнє преміум-пристроїв Android, навіть якщо в цілому вони, як очікується, займуть менше 3% світового обсягу до кінця періоду нашого прогнозу».

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