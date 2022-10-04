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Nvidia до кінця жовтня закриє офіс у росії

4 октября 2022 г., 11:45

Як повідомляють російські ЗМІ, компанія Nvidia закриє офіс у росії до кінця жовтня.

Начебто через "неможливість забезпечити ефективну роботу співробітників".

У компанії залишалися працювати 240 осіб, які, як йдеться, зможуть релокуватися в інші країни. За словами джерел знайомих з ситуацією, компанія зараз "активно вивозить на чартерних літаках тих, хто згоден переїхати в офіси в інших країнах".

У квітні Nvidia заявила, що створить науково-дослідний центр у Єревані. Мабуть, саме туди йде релокація співробітників серед іншого.

Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Nvidia зупинила продажі своїх продуктів у росії. На той момент в офісі працювало майже 300 осіб.

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