QNAP випустила NAS на процесорах Intel Core 12-го покоління для додатків віртуалізації

4 октября 2022 г., 13:25

0

Tweet

Компанія QNAP Systems представила високопродуктивну серію мережевих сховищ TVS-hx74 QuTS hero NAS, включно з моделями TVS-h474 з 4 відсіками, TVS-h674 з 6 відсіками та TVS-h874 з 8 відсіками, в яких встановлені багатоядерні/багатопотокові процесори Intel Core 12-го покоління. Операційна система QuTS hero на базі ZFS забезпечує в TVS-hx74 цілісність даних і підтримує вбудовану дедуплікацію та стиснення даних на рівні блоків, практично безлімітні моментальні знімки і SnapSync в режимі реального часу. Завдяки можливостям розширення PCIe Gen 4 (де швидкість передавання даних удвічі вища, ніж у Gen 3), кешуванню твердотільних накопичувачів M. 2 NVMe і можливості під'єднання за інтерфейсом Ethernet 2,5 Гбіт/с, TVS-hx74 може розв'язувати складні бізнес-задачі у сфері зберігання даних, резервного копіювання, віртуалізації та серверів застосунків.



"TVS-hx74 від QNAP - це ідеальний ZFS NAS початкового рівня для малого та середнього бізнесу", - сказав Мейджі Чанг, генеральний директор QNAP, додавши: "Багатоядерні процесори та універсальні можливості розширення також відповідають вимогам багатозадачності в корпоративних ІТ-середовищах й надають багаті обчислювальні ресурси для застосунків віртуалізації".



"Ми раді, що QNAP використовує передові рішення Intel у своїх новітніх серіях NAS. Багатоядерні/багатопотокові процесори Intel Core 12-го покоління забезпечать чудову обчислювальну продуктивність для прискорення роботи застосунків віртуалізації та графічних вимог СМБ, - говорить Джейсон Зіллер, генеральний менеджер підрозділу клієнтських підключень корпорації Intel.



TVS-hx74 використовує процесори Intel Core та Pentium Gold 12-го покоління, підтримує до 128 ГБ двоканальної пам'яті DDR4 й оснащений двома портами 2,5GbE, що забезпечують вищу швидкість за допомогою технології Port Trunking. Завдяки слотам M.2 2280 PCIe, TVS-hx74 дає змогу використовувати твердотільні накопичувачі NVMe PCIe для підвищення продуктивності IOPS під час налаштування кешування SSD. Високошвидкісні слоти PCIe Gen 4 призначені для розширення основних функцій NAS, наприклад, додавання мережевих адаптерів 10/25GbE, карт QM2 для під'єднання твердотільних накопичувачів M. 2 та портів 2.5GbE/10GbE, відеокарт початкового рівня для забезпечення пропускної здатності GPU у віртуальних машинах і карт розширення сховища для під'єднання корпусів розширення QNAP. Вихід HDMI дає змогу користувачам безпосередньо зображати мультимедіа або вміст віртуальних машин, що зберігаються або запущені на TVS-hx74.



У TVS-hx74 використовується операційна система QuTS hero на базі ZFS. Файлова система ZFS, розроблена з акцентом на цілісність даних, є самовідновлюваною та сумісною з WORM (запис один раз, читання багато разів). Вона також підтримує технологію вбудованої дедуплікації та стиснення даних на рівні блоків для оптимального використання сховища, прискорення передавання даних і збільшення терміну служби SSD. Також підтримується до 65536 моментальних знімків для повного запису стану системи та даних.



Вбудований App Center надає різні додатки, що встановлюються на вимогу, для подальшого розширення можливостей застосування TVS-hx74, як-от хостинг віртуальних машин і контейнерів (підтримує LXD, Docker і Kata Containers), полегшення резервного копіювання віртуальних машин VMware/Hyper-V, оптимізація локального/віддаленого/хмарного резервного копіювання, спрощення резервного копіювання Google Workspace і Microsoft 365 та багато іншого.



Гарантія на ці продукти складе 3 роки.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру