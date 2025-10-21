 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Дія.City: майже 3 тис. IT-компаній, 130 тис. спеціалістів та 22 млрд грн податків

21 октября 2025 г., 10:25

Дія.City майже 3 тис. IT-компаній, 130 тис. спеціалістів та 22 млрд грн податків

Міністерство цифрової трансформації Україні повідомляє, що резиденти спеціального правового та податкового простору для IT-компаній Дія.City за три квартали 2025 року перерахували понад 22 млрд грн податків – на 22% більше, ніж за весь 2024 рік.

Зараз у просторі близько 2900 українських та міжнародних IT-компаній: сервісні гіганти GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, «єдинороги» Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, топові українські продуктові компанії MacPaw, Ajax Systems, Genesis, а також світові бренди Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та багато інших. У компаніях-резидентах працює майже 130 тис. ІТ-спеціалістів.

Простір Дія.City допомагає технологічному бізнесу працювати прозоро й ефективно завдяки: сприятливим податковим умовам; гнучким формам співпраці з фахівцями; інструментам для залучення венчурного інвестування; гарантіям захисту прав інтелектуальної власності.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  