Дія.City: майже 3 тис. IT-компаній, 130 тис. спеціалістів та 22 млрд грн податків

21 октября 2025 г., 10:25

Міністерство цифрової трансформації Україні повідомляє, що резиденти спеціального правового та податкового простору для IT-компаній Дія.City за три квартали 2025 року перерахували понад 22 млрд грн податків – на 22% більше, ніж за весь 2024 рік.

Зараз у просторі близько 2900 українських та міжнародних IT-компаній: сервісні гіганти GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, «єдинороги» Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, топові українські продуктові компанії MacPaw, Ajax Systems, Genesis, а також світові бренди Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та багато інших. У компаніях-резидентах працює майже 130 тис. ІТ-спеціалістів.

Простір Дія.City допомагає технологічному бізнесу працювати прозоро й ефективно завдяки: сприятливим податковим умовам; гнучким формам співпраці з фахівцями; інструментам для залучення венчурного інвестування; гарантіям захисту прав інтелектуальної власності.

