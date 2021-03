IBM и Lumen упростят клиентам освоение периферийных вычислений

4 марта 2021 г., 11:25

Компании Lumen Technologies и IBM объединили возможности IBM Cloud Satellite и edge-платформы Lumen, чтобы клиенты могли использовать гибридные облачные сервисы практически в реальном времени и создавать инновационные решения на периферии.

IBM Cloud Satellite обеспечивает безопасный и унифицированный слой с набором облачных услуг для клиентов, доступный во всех средах, вне зависимости от того, где находятся их данные. Это критически важно для соблюдения требований конфиденциальности и суверенитета данных. Такие сектора экономики, как телекоммуникации, финансы, здравоохранение и государственное управление теперь смогут получить преимущества от снижения сетевых задержек в сочетании с безопасным анализом данных на периферийных узлах.

Вычислительные сервисы, связанные с онлайн-обучением, дистанционной работой, телемедициной, могут быть выполнены с большей эффективностью благодаря IBM Cloud Satellite. По мере сдвига рабочих нагрузок в сторону периферийных вычислений это решение поможет клиентам добиться низких значений задержки при обеспечении нужных уровней безопасности, конфиденциальности данных, операционной совместимости и открытых стандартов, присущих гибридной облачной среде.

IBM также расширяет свою стратегию Watson Anywhere анонсируя решение IBM Cloud Pak for Data as a Service на IBM Cloud Satellite, которое дает клиентам гибкий и надежный способ использовать сервисы аналитики и ИИ в любой среде, без необходимости управлять этой деятельностью самостоятельно.

Компания Lumen, которая помогает предприятиям освоить технологии «Индустрии 4.0», предлагает своим клиентам возможности IBM Cloud Satellite через глобальную платформу Edge Compute. Комбинируя гибкость развертывания IBM Cloud Satellite с широкой доступностью периферийной платформы Lumen, адаптивными сетевыми возможностями и безопасными соединениями, заказчики Lumen получат более широкий выбор и скорости при освоении периферийных вычислений.

Используя платформу Lumen и IBM Cloud Satellite клиенты смогут разворачивать приложения с интенсивным обменом данными (например, видеоаналитика) в сильно распределенных и удаленных друг от друга локациях, таких как офисы и торговые площади, и пользоваться инфраструктурой, рассчитанной на задержки в единицы миллисекунд. Поскольку приложение может запускаться на Red Hat OpenShift через IBM Cloud Satellite рядом с ближайшим узлом Lumen Edge, камеры и сенсоры смогут функционировать в режиме, близком к реальному времени, помогая улучшать качество и безопасность.

