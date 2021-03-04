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В 2021 г. рынок компьютеров EMEA ожидает уверенный рост

4 марта 2021 г., 10:55
В 2021 г. рынок компьютеров EMA ожидает уверенный рост

Аналитики IDC ожидают, что по итогам 2021 г. на рынок ЕМЕА будет поставлено не менее 96,4 млн традиционных компьютеров. Если прогноз подтвердится, то результат годичной давности удастся улучшить на 16,0%. Отличный результат должно обеспечить первое полугодие, в частности сохраняющийся в этом периоде на высоком уровне интерес к настольным компьютерам, ноутбукам и рабочим станциям для организации мест удаленной работы, дистанционного образования, электронных развлечений. Как ожидается, в текущем квартале поставки ПК способны вырасти на рекордные 39,1%.

Западноевропейский потребительский рынок вырастет в начальной четверти года на 60,5%. Причем, настольное направление выйдет в плюс на 21,6%, а спрос на ноутбуки увеличится на 70,2%. Страны Центральной и Восточной Европы за квартал освоят около 4,4 млн ПК, что окажется слегка хуже результата квартальной давности.

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