В 2021 г. рынок компьютеров EMEA ожидает уверенный рост

4 марта 2021 г., 10:55

Аналитики IDC ожидают, что по итогам 2021 г. на рынок ЕМЕА будет поставлено не менее 96,4 млн традиционных компьютеров. Если прогноз подтвердится, то результат годичной давности удастся улучшить на 16,0%. Отличный результат должно обеспечить первое полугодие, в частности сохраняющийся в этом периоде на высоком уровне интерес к настольным компьютерам, ноутбукам и рабочим станциям для организации мест удаленной работы, дистанционного образования, электронных развлечений. Как ожидается, в текущем квартале поставки ПК способны вырасти на рекордные 39,1%.

Западноевропейский потребительский рынок вырастет в начальной четверти года на 60,5%. Причем, настольное направление выйдет в плюс на 21,6%, а спрос на ноутбуки увеличится на 70,2%. Страны Центральной и Восточной Европы за квартал освоят около 4,4 млн ПК, что окажется слегка хуже результата квартальной давности.

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