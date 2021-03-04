Softprom становится партнером HubSpot

4 марта 2021 г., 12:14

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Компания Softprom, один из ведущих Value Added Distributor на рынках СНГ, Центральной и Восточной Европы, сообщила о присоединении к HubSpot’s Solutions Partner Program.



HubSpot, интегрированная платформа для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, которая активно развивается вместе с сетью партнеров по всему миру, и помогает бизнесу более эффективно привлекать клиентов с помощью цифрового маркетинга.



Как отмечается HubSpot является лидером на рынке CRM для управления лидами и digital marketing, в 2020 году компания получила награду Gartner Peer Insights Customer Choice. Программа CRM HubSpot стала особенно популярной и широко используется в странах Восточной Европы. Softprom рассматривает страны СНГ и Восточную Европу как стратегический регион с высоким потенциалом для продаж HubSpot CRM SaaS сервисов, в том числе дополнения бесплатных редакций CRM HubSpot инструментами Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub.



HubSpot Solutions Partner Program - это экосистема экспертов, предлагающих услуги в области маркетинга, продаж, обслуживания клиентов, веб-дизайна, CRM и ИТ.



Как заявили представители компании, за прошедший год Softprom расширила свой бизнес, внедрив inbound стратегии для привлечения, обслуживания и формирования лояльности клиентов. Компания стремится предвидеть потребности своих клиентов, расширять спектр предлагаемых решений и искать новые пути улучшения бизнеса, получая новые компетенции.



На данный момент Softprom готов предложить пользователям поставку HubSpot CRM SaaS сервисов через свои каналы продаж и партнерскую сеть в странах СНГ и Восточной Европы, более 30 стран. Компания намерена обеспечить управление подписками и выставление счетов в национальной валюте в 13 странах, где есть представительства Softprom. Также предусмотрено расширение возможностей бесплатной CRM HubSpot профессиональными инструментами Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub.

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