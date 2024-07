Главная » Статьи HPE Discover 2024: "Інтелект не має меж" Автор – Тимур Ягофаров , 1 июля +11

голос Tweet До своєї щорічної конференції Discover компанія HPE традиційно присвячує найважливіші анонси. Не стала винятком і цьогорічна подія, що відбулася в середині червня в Лас-Вегасі у футуристичному концертному залі MSG Sphere. Форум зіьрав багатотисячну аудиторію парнерів компанії. Технологія штучного інтелекту останнім часом перебуває у фокусі всієї ІТ-спільноти. Яскравим підтвердженням актуальності рішень на її базі став ключовий виступ глави HPE Антоніо Нері (Antonio Neri) під гаслом "Інтелект не має меж", де він поділився важливими досягненнями компанії в напрямку AI та зробив оголошення нових рішень. Примітно, що HPE вже досить давно працює над широким спектром AI-проблем. І серед них Антоніо Нері, перш за все, відзначив розроблений дослідницьким підрозділом Hewlett Packard Labs ще 2019 року звіт із п'яти ключових принципів етики застосування AI. По-перше, це конфіденційність. По-друге, AI має бути орієнтований на людину. По-третє, AI також має бути інклюзивним, забезпечуючи доступ для всіх. По-четверте, AI має нести відповідальність. І нарешті, AI має бути надійним і постійно проходити перевірку якості. Як зазначив Антоніо Нері, запорукою успіху в реалізації AI-проєктів є достатня за продуктивністю для їх виконання обчислювальна платформа. І глава HPE з гордістю нагадав, що чотири суперкомп'ютери з провідної десятки рейтингу TOP500 були побудовані фахівцями компанії, включаючи найпотужнішу на сьогодні систему Frontier. У своєму виступі Антоніо Нері розповів про кілька цікавих проєктів з використанням технології штучного інтелекту. Серед них хотілося б коротко зупинитися на дослідженні Німецького центру нейродегенеративних хвороб (DZNE) щодо боротьби з деменцією. Навчання роєм - це AI-метод, розроблений компанією HPE і призначений для збереження конфіденційності результатів навчання AI, але дає змогу лікарняним дослідним установам зберігати дані пацієнтів у безпеці та водночас ділитися отриманими знаннями з іншими командами по всьому світу. "Ройове навчання - це революційний перехід від обміну результатами навчання AI до обміну інформацією без розголошення особистих даних. Від Осаки до Окленда, від Гельсінкі до Кембриджа, Массачусетського технологічного інституту і Стенфорда - ройове навчання використовує обчислення, орієнтовані на пам'ять, в AI-системах HPE для прискорення раннього виявлення, профілактики та, зрештою, лікування деменції та інших руйнівних захворювань. Саме тому DZNE створила центр ройового навчання, щоб об'єднати найбільші уми по всьому світу для боротьби з деменцією. Це масштабний AI, що працює через кордони, щоб побудувати краще майбутнє для всіх", - наголосив Антоніо Нері. Сучасні ІТ-інфраструктури немислимі без ефективних систем зберігання, що дозволяють надавати оперативний доступ до бізнес-даних. І на нинішній конференції HPE було зроблено кілька анонсів рішень цього напрямку. Так Антоніо Нері представив нову платформу HPE Aletra Storage MP, яка забезпечує високу продуктивність для інтенсивних робочих навантажень з високоефективним скороченням даних. HPE Aletra Storage дає змогу самостійно збільшувати та зменшувати масштаб для оптимізації індивідуальних вимог до робочих навантажень і тепер розширює можливості реплікації даних у публічну хмару за допомогою програмно визначених систем зберігання. Створення інтелектуальної бази даних стане ключем до трансформації бізнесу замовників на основі даних. "Остання версія нашого файлового сховища HPE GreenLake File Storage спеціально розроблена для задоволення потреб структурних даних для штучного інтелекту, а також нещодавно анонсоване рішення HPE GreenLake Block Storage for AWS, що дає змогу легко керувати блоковим сховищем у гібридних хмарних середовищах. Саме це робить HPE лідером у галузі гібридних хмарних сховищ і вашим надійним партнером у галузі передового AI, - повідомив Антоніо Нері. BMW - чудовий приклад клієнта, який повною мірою використовує переваги наших унікальних інновацій. Ця компанія, що виробляє автомобілі преміумкласу, об'єднує майбутнє мобільності, електрифікації та екологічності. Разом ми започаткували історичну співпрацю, що об'єднала корпуси автомобілів із глобального випробувального парку BMW. Це дало змогу реалізувати низку ініціатив, включно з автоматизованим аналізом даних про масу, що є невіддільною частиною процесу розробки автомобіля". Глобальна команда інженерів BMW тестує електромобілі в різних сценаріях водіння - від далеких поїздок до екстремальних погодних умов. За допомогою HPE GreenLake дані з кожного автомобіля обробляються на граничній обчислювальній платформі, допомагаючи команді використовувати аналітику та машинне навчання, залучаючи штучний інтелект для отримання життєво важливих відомостей, що забезпечує безперешкодне співробітництво, розробку та вищу швидкість виходу на ринок. Але безумовно центральним анонсом, в рамках виступу Антоніо Нері стало оголошення NVIDIA AI Computing by HPE. Примітно, що для цього на сцені з'явився глава Nvidia Дженсен Хуанг. Він повідомив, що те, що відбувається сьогодні в індустрії, є найбільшою фундаментальною трансформацією обчислювальної платформи за останні 60 років. "Від обчислень загального призначення до прискорених обчислень, від обробки на CPU до обробки на CPU плюс GPU, від інструкцій до великих мовних моделей, які навчаються на даних, від обчислень, керованих інструкціями, до обчислень, керованих намірами. Перетворено кожен шар обчислювального стека. І тип застосунків, які тепер можна писати та розробляти, є абсолютно новим. І спосіб розроблення застосунків абсолютно новий. Таким чином, кожен шар обчислювального стека переживає перехідний період", - зазначив Дженсен Хуанг. "Сучасний підхід до створення AI-рішень передбачає наявність трьох ключових стеків: моделювання, даних і обчислень. І кожен із них неймовірно складний". Антоніо Нері повідомив, що спільна робота HPE і Nvidia спрямована на створення дійсно масштабних і всеосяжних моделей NVIDIA NIMS. І стек моделей, який постачається від NVIDIA AI Enterprise, і обробка даних, і їхня векторизація, пошук і розгортання, і весь обчислювальний стек, що має все програмне забезпечення, яке йде разом із суперкомп'ютерною технологією. І одна з причин, чому сьогодні все це створюється в хмарах, полягає в тому, що стеки досить складні. "Наші дві компанії перетворили ці три стеки рішення, що розгортаються, та які можна використовувати прямо зараз. Тож NVIDIA AI computed by HP Offerings and Services — один із ключових елементів, що буде доступний завдяки нашій спільній стратегії просування на ринку, яка охоплює всі канали продажів", - підкреслив він. За заявою Антоніо Нері, це найглибша нині інтеграція обчислень, мереж і ПЗ NVIDIA AI зі сховищами HPE, її серверами та HP GreenLake Cloud. І все, що потрібно для розгортання, - це три клацання, оскільки все працює прямо з коробки, де знаходяться процесори, власні CPU NVIDIA та її GPU, мережа, комутатори NVLink, або InfiniBand, або Ethernet для AI-комутаторів. При цьому слід пам'ятати, що ви купуєте не комп'ютер, яким користуєтеся. Ви купуєте послугу. І ви можете стати власником сервісу, яким ви можете керувати. Для цього є єдина панель моніторингу всіх додатків і сервісів штучного інтелекту. Примітно, що підтримується багатокористувацька спільна робота з єдиним контролем доступу на основі ролей для ізоляції даних і підходів у різних командах. Як повідомив глава HPE, на старті HP Private Cloud AI буде доступний у чотирьох конфігураціях: маленька, середня, велика і дуже велика. І кожна з них - гнучка, модульна, дає змогу з часом розширювати наші потужності, але при цьому зберігати незмінним хмарний досвід управління за допомогою HP GreenLake Cloud. Відзначаючи перспективи нової пропозиції, Антоніо Нері повідомив, що кожна компанія має гори даних, які збираються довгий час. "Досі в нас не було можливості обробляти ці дані, знаходити в них суть і автоматично кодувати їх у цифровий досвід нашої компанії, у наш цифровий інтелект. Кожна компанія має бути виробником інтелекту. Кожна компанія в основі своїй будується на інтелектуальних даних, що стосуються конкретної галузі. Уперше ми можемо зацифрувати ці дані та перетворити їх на наш AI, корпоративний AI", - підсумував він. "І щойно ми це зробимо, ми з'єднаємо наші дані та наш маховик AI, щоб збирати більше даних, збирати більше інформації, створювати кращий інтелект, який дасть нам змогу надавати кращі послуги або бути продуктивнішими всередині компанії, працювати швидше, робити речі більш ефективно, робити це у великих масштабах, і, що дуже важливо, створювати нові продукти. І все це стало можливим завдяки тому, що ми робимо сьогодні". 