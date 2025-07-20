HPE Discover 2025 - під гаслом Unlock Ambition

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Наприкінці червня в футуристичному MSG Sphere у Лас-Вегасі відбулася конференція HPE Discover 2025. Сотні презентацій, технічних сесій і демонстрацій зібрали тисячі партнерів, клієнтів і експертів з усього світу. Але справжнім центром уваги став виступ президента і CEO HPE Антоніо Нері (Antonio Neri). У своїй доповіді він окреслив візію майбутнього цифрових технологій, в якій амбіції та штучний інтелект утворюють потужну синергію.

Рівно 10 років тому була створена HPE і у ювілейний рік компанії Антоніо Нері не лише підбив підсумки її трансформації, а й відзначив напрямки майбутнього розвитку. "Сьогодні ми стоїмо на порозі нової епохи — епохи AI. Вона змінює все: те, як ми працюємо, живемо, створюємо. І саме амбіція — це те, що штовхає нас вперед," — наголосив він на початку виступу.

Інтелект в серці інфраструктури: GreenLake Intelligence та agentic AI

На конференції було представлено GreenLake Intelligence — нову розподілену платформу агентного AI, яка автоматизує управління всією інфраструктурою: від обчислень до мереж. "AI — це не лише алгоритми, це новий цифровий персонал, який вже сьогодні працює поряд із вами," — пояснив Нері.

У новій архітектурі кожен агент — це окремий спеціаліст: з моніторингу, з фінансової ефективності, з автоматизації DevOps. Вони співпрацюють як mesh-мережа й створюють самокероване середовище. "GreenLake Intelligence — це не просто аналітика, це mesh-мережа AI-агентів, які бачать, розуміють і діють. Вони не лише звітують, вони приймають рішення," — додав голова HPE.

Інтеграція MCP (Model Context Protocol) дозволяє цим агентам безшовнj обмінюватися контекстом, що дає змогу скорочувати час реагування, уникати людських помилок і адаптувати інфраструктуру до нових умов у режимі реального часу.

Private Cloud AI: новий підхід до масштабованих агентних рішень

Ще одним фокусом виступу стала презентація оновленої платформи Private Cloud AI. У партнерстві з NVIDIA HPE створила рішення для запуску потужних AI-навантажень у корпоративному середовищі. Платформа підтримує GPU NVIDIA H200, а також RTX 6000 Ada і Hopper, має air-gapped-конфігурації, можливість мульти-орендного режиму, рольового доступу і вбудовані засоби моніторингу.

"Наше рішення Private Cloud AI — це фабрика AI нового типу. Менше ніж за 30 секунд ви можете запустити production-ready модель у безпечному середовищі, яке ви контролюєте," — зазначив Антоніо Нері. Він наголосив на тому, що нова архітектура підтримує і малий бізнес, і масштабні індустріальні установки. "Кожен має право на свій AI," — підкреслив виступаючий.

Нагадаємо, що на минулорічному форумі компанія презентувала ініціативу NVIDIA AI Computing by HPE, яка об'єднує три критичні компоненти сучасного AI — моделі (NIMs), дані (Data Services) та обчислення (Compute Stacks). Рішення повністю інтегровані у платформу HPE GreenLake і доступні для розгортання за лічені хвилини. "Ми створили AI-стек, який працює одразу — з коробки. Три кліки — і ваш AI готовий до роботи," — наголосил Антоніо Нері.

Серед інтеграцій — ініціатива Zora AI у партнерстві з Deloitte: набір готових агентів для автоматизації фінансів, HR і операцій. З Accenture розроблено AI Refinery, яка допомагає швидко конвертувати історичні дані у векторизовану форму для LLM.

Дані як тканина агентного ландшафту: Alletra Storage MP X10000

HPE також представила нову архітектуру зберігання — Alletra Storage MP X10000. За словами Антоніо Нері, це перше у світі MCP-орієнтоване сховище, яке не лише зберігає, а й активно забезпечує агентів контекстом.

"Ваші AI-агенти потребують не просто даних. Вони потребують контексту," — пояснив він. Alletra дозволяє здійснювати пошук, фільтрацію, векторизацію та індексацію даних у реальному часі без дублювання. Також підтримується інтеграція з Zerto, Commvault Cloud та HPE Cyber Resilience Vault для захисту й відновлення даних у разі атаки або збою.

AI на суші і на морі

HPE продемонструвала практичне втілення своїх рішень у низці галузей, які ілюструють, наскільки гнучкими й масштабованими стали сучасні інфраструктурні платформи на базі AI.

Carnival Cruise Line: Компанія інтегрувала Aruba Central як основу для гнучкого, самокерованого Wi-Fi-середовища на борту круїзних суден. Завдяки facial recognition системам пришвидшено посадку пасажирів та забезпечено вищий рівень персоналізації. У поєднанні з agentic network management, система не лише реагує на перевантаження мережі, а й сама передбачає пік трафіку і перенаправляє ресурси. "Ми перетворили лайнер на плавуче розумне місто," — підкреслив представник Carnival.

Inter Miami CF: Футбольний клуб, у якому виступає Ліонель Мессі, співпрацює з HPE для побудови AI-підтримуваного стадіону — Miami Freedom Park. GreenLake дозволяє збирати та обробляти дані з сотень камер, сенсорів і фан-зон у реальному часі. На основі цих даних будуються профілі поведінки вболівальників, персоналізуються пропозиції й забезпечується безпека. "Ми створюємо інфраструктуру майбутнього спорту, де кожен фанат має індивідуальний цифровий досвід," — прокоментував технічний директор клубу.

St. Jude Children's Research Hospital: Завдяки HPC-потужностям на базі HPE та гнучкому хмарному середовищу GreenLake, лікарня опрацювала десятки петабайтів геномних і клінічних даних для дослідження рідкісних форм дитячого раку. AI-моделі допомагають визначати індивідуальні ризики та передбачати реакцію на лікування. "Інновації — це надія, і ми пишаємось, що підтримуємо її," — наголосив Нері. HPE також допомагає у створенні віртуального біобанку для обміну даними між дослідницькими центрами.

SKILD AI: Цей стартап розробляє роботів нового покоління, які здатні адаптуватися до навколишнього середовища, навчатися на основі відеопотоку та контекстуальних підказок. Використовуючи HPE Private Cloud AI, компанія тренує agentic AI-моделі, які дозволяють роботам приймати рішення в режимі реального часу. "Ці машини не просто виконують команди — вони вчаться, адаптуються, мислять," — зазначив співзасновник SKILD.

Enterprise AI — перетворення організації на виробника інтелекту

Нова ініціатива NVIDIA AI Computing by HPE об'єднує три критичні компоненти сучасного AI — моделі (NIMs), дані (Data Services) та обчислення (Compute Stacks). Рішення повністю інтегровані у платформу HPE GreenLake і доступні для розгортання за лічені хвилини. "Ми створили AI-стек, який працює одразу — з коробки. Три кліки — і ваш AI готовий до роботи," — підкреслив Антоніо Нері.

Важливою концепцією стала ідея Enterprise AI — перетворення організації на виробника інтелекту. "У вас є гори даних. Але досі ми не мали можливості витягти з них суть. Тепер ми можемо закодувати її в наш корпоративний AI," — зазначив голова HPE. Ідея полягає в створенні так званого "цифрового маховика": дані → моделі → інтелект → нові дані. Це замкнене коло стає джерелом постійної еволюції організації.

Ключовим елементом усієї цієї архітектури є Model Context Protocol (MCP). Цей протокол дозволяє агентам з різних рівнів інфраструктури (мережа, зберігання, обчислення) обмінюватися контекстом і координацією. Завдяки MCP агент GreenLake може передати інформацію про навантаження в Aruba Central, а сховище Alletra — передати векторизовані дані без дублювання.

Охолодження, тепло і відповідальність

Антоніо Нері також звернув увагу на критичну важливість енергоефективності: "Один AI-датацентр споживає більше енергії, ніж 800 тисяч будинків. Якщо ми не вирішимо проблему енергоспоживання — ми не зможемо масштабувати AI."

HPE представила нову інфраструктуру рідинного охолодження з підтримкою повторного використання тепла. Рішення реалізується через модульні дата-центри AI Mod Pod, які постачаються як сервіс (DCaaS) і вже використовуються в Європі.

"Ми повертаємо тепло місту. Дані нагрівають рідину, рідина обігріває будівлі. Це не фантастика — це HPE у дії," — підкреслив Нері.

Майбутнє починається з одного імпульсу

Конференція HPE Discover 2025 засвідчила, що майбутнє — це симбіоз амбіцій, технологій і відповідальності. Штучний інтелект перестає бути модним трендом і стає основою бізнесу, науки та державного управління.

"Майбутнє починається з одного імпульсу — амбіції. І ми тут, щоб розблокувати її. Разом," — підсумував Антоніо Нері. Резюмуючи розповідь про форум, варто відзначити, що HPE крок за кроком перетворюється з постачальника серверів і мережевого обладнання на екосистемного архітектора цифрового інтелекту.

Окремо варто згадати і сценографію події. Виступ Антоніо Нері відбувся у форматі повного 360-градусного занурення в MSG Sphere, де стеля та стіни транслювали візуалізації взаємодії агентів, потоки даних та симуляції AI. Це стало не лише видовищем, а й метафорою нової парадигми — інфраструктури, яка бачить і думає в усіх напрямках

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