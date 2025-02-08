Коли український бізнес зможе скористатися перевагами бездротових мереж Wi-Fi 7?

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З розвитком технологій бездротові мережі відіграють все більш вагому роль не тільки на споживацькому ринку, а й у корпоративному сегменті. Минулого року виробники почали пропонувати швидкісні пристрої стандарту Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), в той час, як держава працює над законодавчою базою для дозволу використання в Україні діапазону 6 ГГц для впровадження Wi-Fi 6E та Wi-Fi 7. Про поточний стан українського ринку обладнання Wi-Fi розповідають постачальники.

Сергій Клименко

фахівець з технічної підтримки відділу активного мережевого обладнання компанії Megatrade

В сегменті корпоративного та індустріального Wi-Fi, яким займається наша компанія, у продажах 2024 року та проєктах 2024/2025 домінує обладнання покоління Wi-Fi 6. Проєкти на обладнанні Wi-Fi 6E (стандарт IEEE 802.11ax) та Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) суттєво обмежені тим, що в Україні законодавчо не дозволено використання для Wi-Fi радіочастотного діапазону 6 ГГц. Тому з обладнання, що потенційно підтримує 6 ГГц, продається лише те, у якому є можливість окремо налаштувати роботу або в діапазоні 5 ГГц, або в діапазоні 6 ГГц.

В наших поточних проєктах найбільший попит мають точки бездротового доступу Cisco C9115AXI/ C9105AXI та Ruckus R550/R350. Найголовнішим чинником є прийнятна вартість (для обладнання такого класу) при відмінній якості та продуктивності цих моделей.

У продажах минулого року та поточних проєктах всі точки бездротового доступу (стандартів 802.11ac, 802.11ax, 802.11be) корпоративного класу обладнано портами 1GbE чи/та mGig.

Подальший розвиток ринку бездротового обладнання корпоративного та індустріального Wi-Fi в Україні суттєво залежатиме від законодавчого дозволу використання радіочастотного діапазону 6 ГГц для Wi-Fi.

Втім, частка обладнання поколінь Wi-Fi 6E та Wi-Fi 7 зростатиме в будь-якому випадку. Адже, приміром, стандарт Wi-Fi 7 запроваджує чимало поліпшень та додаткових можливостей: модуляція 4096-QAM (4K-QAM), ширина смуги радіочастот до 320 МГц і ефективніше використання несуміжного спектра (фрагментованих радіоканалів), багатодіапазонне та багатоканальне агрегування радіоканалів, використання до 16 просторових потоків і вдосконалення MIMO, інтеграція розширень TSN стандарту IEEE 802.1Q для трафіку реального часу з низькою затримкою, ефективніший розподіл ресурсів у OFDMA, оптимізовану процедуру зондування радіоканалу тощо.

Очікується, що теоретичний максимум сукупної швидкості з’єднання на обладнанні покоління Wi-Fi 7 сягатиме 46 ГБіт/с. Тому, безумовно, такі рішення в перспективі матимуть широкий попит в Україні.

Олена Кубанська

менеджер з напрямку мережевого обладнання компанії ELKO Ukraine

У 2024 році попит на Wi-Fi маршрутизатори залишався стабільно високим, хоча мали місце певні коливання через штучний дефіцит, викликаний діями вендорів, що прагнули мінімізувати ризики, спричинені війною. Основними факторами, що впливають на попит, є потреба в стабільному інтернет-зв’язку через дистанційну роботу і навчання та загальну нестабільність у країні. Впровадження нових технологій, таких як Wi-Fi 6 й Wi-Fi 6E, та інвестиції в 5G-інфраструктуру також стимулюють попит. З іншого боку, значного впливу на ринок завдали економічна нестабільність, дефіцит кадрів у провайдерів через мобілізацію та заборона спрощеної системи оподаткування для малих провайдерів із жовтня 2024 року, що спричинило закриття чималої кількості таких компаній.

Минулого року наша компанія імпортувала близько 400 тис. бездротових маршрутизаторів.

З ростом популярності розумних пристроїв (smart devices) і Інтернету речей (IoT) збільшується потреба в маршрутизаторах, які можуть ефективно керувати великою кількістю пристроїв. Це включає маршрутизатори з підтримкою Wi-Fi 6 або Wi-Fi 6E, що забезпечують вищі швидкості передачі даних і кращу стабільність з’єднання. Щодо технології Wi-Fi 7, через неврегульованість питань гармонізації радіочастотного спектра, наразі експлуатація таких пристроїв в Україні ускладнена. З огляду на це, АПІТУ просить уряд доручити Мінцифри та НКЕК розробити та внести до Кабміну проєкти нормативних документів для забезпечення можливості імпорту, виробництва та використання пристроїв, які відповідають стандарту Wi-Fi 7, а також розробити та ухвалити необхідні нормативні документи в межах повноважень Мінцифри та НКЕК.

Наразі користувачі віддають перевагу моделям із підтримкою швидкості 1000 Мбіт/с, також відчувається перехід із Wi-Fi 5 до Wi-Fi 6. Ситуація зі стандартами Wi-Fi 6E та Wi-Fi 7 сподіватимемось проясниться до середини-кінця 2025 року, після того, як їх використання буде дозволено в Україні на законодавчому рівні.

Близько 80% продажів припадає на маршрутизатори, що підтримують швидкість 1000 Мбіт/с – попит на них зростає. При цьому 100 Мбіт/с моделі поступово втрачають актуальність.

Ринок бездротового обладнання в Україні розвиватиметься під впливом технологічних інновацій, таких як інтеграція IoT, зростання вимог до безпеки мереж, а також адаптація до проблем з енергопостачанням. Значну роль відіграватимуть економічні виклики, потреба у стабільному зв'язку та зміни в нормативному регулюванні, що дозволять імпорт і використання пристроїв із підтримкою Wi-Fi 7. Інфраструктурні зміни, включаючи впровадження 5G, та високі вимоги до безпеки залишатимуться важливими факторами як для домогосподарств, так і для великих підприємств.

В'ячеслав Самойленко

менеджер напряму HPE Aruba Networking

На основі наших результатів за 2024 рік ми бачимо, що український ринок Wi-Fi-маршрутизаторів збільшився орієнтовно на 5-10%. Про точний обсяг ринку казати важко. HPE Aruba Networking продає Wi-Fi обладнання для двох сегментів ринку – корпоративного та SMB. І вони абсолютно різні. На нашу думку, ринок SMB може сягати 100-500 тис. точок доступу в ціновому діапазоні від 40 до 300 дол. Корпоративний сегмент може складати 10-20 тис. точок доступу в ціновому діапазоні 300-2500 дол. Відповідно загальний об’єм корпоративного ринку Wi-Fi може бути на рівні 10-20 млн дол.

З початком війни попит на Wi-Fi збільшився. Чимало компаній були змушені переносити бізнес в нові локації далі від лінії фронту. Інші почали будувати робочі місця в сховищах. Також під час блекаутів Інтернет (через провайдера або Starlink) плюс Wi-Fi залишаються надійним засобом зв’язку (якщо подбати про резервне живлення для точки доступу, а провайдер використовує PON технологію).

Наша компанія за календарний 2024 рік поставила близько 8 тис. точок доступу з середньою ціною 500 дол.

В корпоративному сегменті 80% наших продажів складають точки Wi-Fi 6, 10% – Wi-Fi 6E (підтримують 6 ГГц), 10% – Wi-Fi 5. Продажі точок з підтримкою Wi-Fi 7 почались навесні 2024 року, але попит не дуже високий. Все через уряд України, який досі не надав дозвіл використовувати Wi-Fi радіо в діапазоні 6 ГГц в середині приміщень. Без підтримки 6 ГГц Wi-Fi 7 нікому не потрібен. Тож наразі сучасні смартфони та інша мобільна техніка з підтримкою Wi-Fi 6E або Wi-Fi 7 в Україні офіційно не може використовувати цей перспективний діапазон. Втім є надія, що у першій половині 2025 року споживачі в Україні нарешті отримають можливість користуватись актуальними стандартами Wi-Fi. Якщо це станеться, протягом 2-3 років частка Wi-Fi 6E та Wi-Fi 7 сягне 80-90% (йдеться про використання в середині приміщень з потужністю Lower Power Indoor (LPI) яка складає до 21 дБм).

Зараз Wi-Fi стрімко прямує в хмари, які забезпечують швидкість і простоту розгортання, зручний моніторинг та усунення проблем, а також масштабованість. В нашому випадку від однієї точки до 25 тис. та кількістю користувачів до 300 тис. Є можливість поступово додавати в мережу необхідну кількість нових точок. Причому моделі можуть бути різні.

Ще одна особливість – підтримка великої кількості пристроїв на одну точку доступу, яка може обслуговувати 100-300 активних користувачів.

Також в наявності «стандартний набір вимог»: роумінг, можливість налаштування під «капризні» Apple, можливість виявлення завад і відповідне переналаштування радіо каналів, усунення «залипання» клієнта на першій точці й т.і.

Корпоративні замовники починають звертати увагу на технології MultiGigabit, оскільки пропускна здатність сучасних точок перевищила 10 ГБіт/c і «старенький» порт 1 ГБіт/c – це вузьке місце. Тож сучасні точки можуть мати, наприклад, два порти по 2.5, 5 або навіть 10 ГБіт/c. І все це з підтримкою РОЕ в рамках стандарту MultiGigabit Ethernet. Відповідно мають використовуватись і комутатори з підтримкою MultiGigabit.

Є організації для яких безпека і прозорість мережі мають найбільший пріоритет, тому вони вимагають наявності вбудованих технологій безпеки, наприклад Web Filtering, IPS/IDS тощо. Є замовники, для яких критична якісна робота з голосовими й відео сервісами, такими, наприклад, як Teams та Zoom. Тож точки доступу мають розпізнавати такі додатки та надавати пріоритет для обробки їх трафіку.

З перспективних трендів варто згадати використання Wi-Fi для інтернету речей. Це вже реальна необхідність для все більшої кількості помешкань. Швидкість Wi-Fi також продовжить зростати. Стеля в 10 ГБіт/c вже подолана. Відсоток дротових мереж скрізь буде зменшуватись, а Wi-Fi збільшуватись. Побудова мереж на основі Wi-Fi в середині приміщень та Privat 5G назовні з автоматичним роумінгом між Wi-Fi та 5G. Ну і поки що майже з області фантастики – українська мережа для координації роботи Wi-Fi точок назовні в діапазоні 6 ГГц з потужністю 30 дБм (Standard Power – SP). Зараз таке є тільки в США, Канаді та ще декількох країнах.

Сергій Яковлєв

комерційний директор компанії МТІ hi-tech дистрибуція

Попит на Wi-Fi маршрутизатори в Україні продовжує зростати, хоча й не такими темпами, як до війни. Основні чинники зростання – масова необхідність стабільного Wi-Fi для віддаленої роботи та навчання, а також збільшення використання цифрових сервісів у домогосподарствах. Попри економічну нестабільність і перебої з постачанням, що стали наслідком війни, тенденція до зростання попиту зберігається.

Цього року компанія МТІ поставила на український ринок приблизно кожен четвертий маршрутизатор, при цьому простежувалося зростання попиту на цю категорію товарів на 15% порівняно з минулим. Найпопулярнішими серед споживачів були доступні моделі, проте поступово збільшується інтерес до пристроїв середнього та високого класу.

Маршрутизатори з підтримкою стандарту Wi-Fi 6 вже не перший рік доступні в продажу на українському ринку і їх доля кількісно у 2024 році перевищила 15%. Тож можна очікувати подальший ріст популярності та обсягів продажів такого обладнання у 2025 році.

Щодо Wi-Fi 7, так дійсно, у світі його затвердили на початку 2024 року і пристрої цього покоління вже активно впроваджуються. Але в Україні його сертифікація призупинена, в першу чергу, у зв’язку з війною, тому офіційно це обладнання не може ввозитись на наш ринок для продажу. Сподіваємося, цього року питання буде вирішено, що дозволить нам нарешті постачати пристрої Wi-Fi 7 і задовольняти попит серед користувачів.

Наразі найбільший попит мають маршрутизатори з підтримкою Wi-Fi 5 і Wi-Fi 6. Користувачі переважно обирають моделі з кількома діапазонами частот, такими як Dual-band або Tri-band, функцією QoS для пріоритетного використання певних додатків, а також технологією MU-MIMO для підключення кількох пристроїв. Зростає також популярність моделей з покращеними функціями безпеки (наприклад, WPA3) та можливістю керування через мобільні додатки.

Користувачі прагнуть отримати максимальну швидкість з’єднання для підтримки інтенсивного використання інтернету – від перегляду відео в форматі 4K до онлайн-ігор і роботи з вимогливими потоковими програмами. Тому частка продажів таких пристроїв закономірно виросла на 17% порівняно з 2023 роком і наразі складає близько 70%.

Можна виділити кілька важливих тенденцій розвитку ринку бездротового обладнання в Україні. Розширення покриття мережі 5G сприятиме зростанню попиту на пристрої з підтримкою нових швидкостей передачі даних і стабільних з'єднань. Інтернет речей (IoT) і зростання кількості розумних пристроїв збільшать потребу в точках доступу та бездротових технологіях. Окрема тенденція – подальший розвиток технологій Wi-Fi 6 і Wi-Fi 7. Енергоефективність у бездротових технологіях стає все більшим предметом уваги для споживачів і бізнесу, дозволяючи знижувати витрати та покращувати стабільність зв'язку. Фактор кібербезпеки та захисту даних також отримує пріоритетність з огляду на збільшення кількості підключених пристроїв та ріст загроз.

Бездротові технології активно розвиваються в інших сферах, як персональні аксесуари та медицина, (наприклад, переносні пристрої для моніторингу здоров'я та бездротові зарядні пристрої). Зростання потреби в гнучких бездротових технологіях, що гарантуватимуть стійкість зв'язку в умовах перебоїв енергопостачання чи природних катастроф (наприклад, для створення автономних або гібридних мереж).

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