«Харківський політехнічний інститут» та «Хуавей Україна» уклали Меморандум про співпрацю

За заявою Huawei, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» та компанія «Хуавей Україна» уклали Меморандум про стратегічне партнерство. Документ передбачає розвиток співпраці у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, інженерної освіти та підготовки висококваліфікованих фахівців.



«Підписання меморандуму започатковує нашу співпрацю з Харківським політехнічним інститутом — одним із провідних технічних університетів України. Це важливий крок для розширення можливостей і посилення наших спільних зусиль у сфері освіти та інновацій. Студенти ХПІ зможуть долучитися до професійних програм, пройти міжнародну сертифікацію та отримати нові можливості для кар’єрного зростання. Разом ми працюватимемо над підготовкою нового покоління інженерів, підтримкою безперервного навчання та сприятимемо відновленню економіки України», — сказав Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна».



Співпраця передбачає широкий спектр ініціатив: від стажувань і навчальної практики студентів до участі у науково-практичних конференціях та профорієнтаційних заходах, що допоможуть молоді успішно стартувати у професії. Huawei у співпраці з ХПІ сприятимуть розвитку інноваційних рішень та програм енергоефективності, сучасної навчальної інфраструктури, а також забезпечуватиме підвищення кваліфікації викладачів за міжнародними стандартами.



«Дякуємо компанії «Хуавей Україна» за партнерство та готовність розвивати освіту й науку разом із нами. Упевнені, що ця співпраця відкриє нові можливості для студентів, посилить освітні та наукові програми університету й сприятиме розвитку української економіки. Працюючи в Україні з 1885 року, ми пишаємося, що відсьогодні будемо разом наближати економічне відновлення України», — наголосив Євген Сокол, ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».



Зазначено, делегація університету поділилися виступами з пріоритетних напрямків майбутньої співпраці: високотехнологічна інженерна освіта, сфера енергетики та ІТ-інновацій для України. А команда Huawei провела детальні презентації за темами своїх освітніх та кар'єрних програм. Глибоке розуміння процесів та діяльності обох сторін дозволить сконцентруватися на найефективнішій співпраці за обраними напрямками.

Студенти НТУ «ХПІ», які планують розвиватися в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, зможуть долучитися до локальних і глобальних ініціатив «Хуавей Україна»: Student Tech Challenge, Huawei ICT Competition, Huawei ICT Academy, Дуальна Освіта та інші. Після завершення навчання учасники отримають сертифікати міжнародного зразка, а найуспішніші студенти — можливість пройти стажування з усіма шансами на майбутнє кар'єрне зростання в компанії.

