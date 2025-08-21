Google презентувала лінійку смартфонів Pixel 10, включно зі складаним

21 августа 2025 г., 9:35

На конференції Made By Google 2025 корпорація представила нову лінійку смартфонів Pixel 10, оновлений розумний годинник Pixel Watch 4, легші навушники Pixel Buds 2a, а також розширені можливості AI-асистента. Цей крок Google робить на тлі посилення конкуренції на ринку, особливо напередодні анонсу нових моделей iPhone від Apple.





Нове покоління телефонів оснащене Tensor G5 - мобільним процесором, розробленим компанією. За заявою Google, він забезпечує на 60% вищу продуктивність для завдань AI та використовує технологію виробництва 3 нм від TSMC, що робить його ефективнішим.





Дизайн смартфонів Pixel 10 залишився звичним: елегантний корпус із закругленими кутами та характерною "панеллю камери". Телефони доступні в чотирьох кольорах: місячний камінь, нефрит, порцеляна та обсидіан.





Pixel 10 має 6,3-дюймовий дисплей Actua, у 10 Pro — Super Actua, а Pro XL має екран 6,8 дюйма. Усі моделі розраховані на 24 години роботи від батареї, з можливістю швидкої зарядки за 30 хвилин: стандартна версія заряджається на 70%, а Pro — на 55%. Обсяг пам’яті для Pixel 10 становить 128-256 ГБ, тоді як моделі Pro та Pro XL пропонують до 1 ТБ.





Окремої уваги заслуговує складаний Pixel 10 Pro Fold. Це перший складаний телефон Google з класом захисту IP68 від пилу та води. У розкладеному вигляді він має найбільший серед конкурентів внутрішній 8-дюймовий екран. Компанія стверджує, що новий високоміцний шарнір розрахований на понад 10 років використання. Батарея пристрою може працювати понад 30 годин, а швидка зарядка дозволяє поповнити її на 50% всього за 30 хвилин.





Оновлення також торкнулися інших пристроїв. Розумний годинник Pixel Watch 4 отримав перероблений дизайн із вигнутим дисплеєм Actua 360, що збільшило його ефективну площу на 10% та зробило на 50% яскравішим. Він забезпечує на 25% довший час автономної роботи, має покращений моніторинг сну та відстеження маршрутів, а також дозволяє активувати Gemini за допомогою жестів. Бездротові навушники Pixel Buds 2a стали меншими та легшими. Вони оснащені спеціальним чипом Tensor A1 для обробки аудіо, що забезпечує 7 годин прослуховування на одному заряді. Завдяки сенсорам вони також можуть приймати або відхиляти дзвінки за допомогою кивків головою.





Google представила також нові AI-функції на основі помічника Gemini. Функція «Magic Cue» проактивно надає інформацію, наприклад, пропонує варіанти ресторанів у повідомленні чи автоматично виводить деталі рейсу під час телефонного дзвінка в авіакомпанію. Цей інструмент працює на пристрої, не відправляючи дані за його межі, що робить його безпечним.





На смартфонах Pixel 10 ексклюзивно буде Voice translate — переклад дзвінків у реальному часі. Ця функція працює на самому смартфоні, тому дані не передаються на зовнішні сервери, що значно підвищує рівень безпеки. Також реалізована транскрипція тексту на екрані. У Google Photos можна редагувати фото за допомогою текстових запитів. А Gemini Live навчили розпізнавати об'єкти, які знімає камера смартфона, а потім відповідати на пов'язані з ними запитання.





Аналітик Лео Геббі (Leo Gebbie) з CCS Insight зазначив, що це було "найбільш всебічне та масштабне оновлення апаратного забезпечення Google", що робить компанію "лідером у позиціюванні AI на пристроях". Попри це, за даними дослідницької компанії IDC, частка Google на світовому ринку смартфонів залишається невеликою, складаючи 1,1% (0,9% рік тому).

