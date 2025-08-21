 
Google презентувала лінійку смартфонів Pixel 10, включно зі складаним

На конференції Made By Google 2025 корпорація представила нову лінійку смартфонів Pixel 10, оновлений розумний годинник Pixel Watch 4, легші навушники Pixel Buds 2a, а також розширені можливості AI-асистента. Цей крок Google робить на тлі посилення конкуренції на ринку, особливо напередодні анонсу нових моделей iPhone від Apple.

Нове покоління телефонів оснащене Tensor G5 - мобільним процесором, розробленим компанією. За заявою Google, він забезпечує на 60% вищу продуктивність для завдань AI та використовує технологію виробництва 3 нм від TSMC, що робить його ефективнішим.

Дизайн смартфонів Pixel 10 залишився звичним: елегантний корпус із закругленими кутами та характерною "панеллю камери". Телефони доступні в чотирьох кольорах: місячний камінь, нефрит, порцеляна та обсидіан. 

Pixel 10 має 6,3-дюймовий дисплей Actua, у 10 Pro — Super Actua, а Pro XL має екран 6,8 дюйма. Усі моделі розраховані на 24 години роботи від батареї, з можливістю швидкої зарядки за 30 хвилин: стандартна версія заряджається на 70%, а Pro — на 55%. Обсяг пам’яті для Pixel 10 становить 128-256 ГБ, тоді як моделі Pro та Pro XL пропонують до 1 ТБ.
Google презентувала лінійку смартфонів Pixel 10, включно зі складаним
Окремої уваги заслуговує складаний Pixel 10 Pro Fold. Це перший складаний телефон Google з класом захисту IP68 від пилу та води. У розкладеному вигляді він має найбільший серед конкурентів внутрішній 8-дюймовий екран. Компанія стверджує, що новий високоміцний шарнір розрахований на понад 10 років використання. Батарея пристрою може працювати понад 30 годин, а швидка зарядка дозволяє поповнити її на 50% всього за 30 хвилин.
Google презентувала лінійку смартфонів Pixel 10, включно зі складаним
Оновлення також торкнулися інших пристроїв. Розумний годинник Pixel Watch 4 отримав перероблений дизайн із вигнутим дисплеєм Actua 360, що збільшило його ефективну площу на 10% та зробило на 50% яскравішим. Він забезпечує на 25% довший час автономної роботи, має покращений моніторинг сну та відстеження маршрутів, а також дозволяє активувати Gemini за допомогою жестів. Бездротові навушники Pixel Buds 2a стали меншими та легшими. Вони оснащені спеціальним чипом Tensor A1 для обробки аудіо, що забезпечує 7 годин прослуховування на одному заряді. Завдяки сенсорам вони також можуть приймати або відхиляти дзвінки за допомогою кивків головою.

Google представила також нові AI-функції на основі помічника Gemini. Функція «Magic Cue» проактивно надає інформацію, наприклад, пропонує варіанти ресторанів у повідомленні чи автоматично виводить деталі рейсу під час телефонного дзвінка в авіакомпанію. Цей інструмент працює на пристрої, не відправляючи дані за його межі, що робить його безпечним. 

На смартфонах Pixel 10 ексклюзивно буде Voice translate — переклад дзвінків у реальному часі. Ця функція працює на самому смартфоні, тому дані не передаються на зовнішні сервери, що значно підвищує рівень безпеки. Також реалізована транскрипція тексту на екрані. У Google Photos можна редагувати фото за допомогою текстових запитів. А Gemini Live навчили розпізнавати об'єкти, які знімає камера смартфона, а потім відповідати на пов'язані з ними запитання.

Аналітик Лео Геббі (Leo Gebbie) з CCS Insight зазначив, що це було "найбільш всебічне та масштабне оновлення апаратного забезпечення Google", що робить компанію "лідером у позиціюванні AI на пристроях". Попри це, за даними дослідницької компанії IDC, частка Google на світовому ринку смартфонів залишається невеликою, складаючи 1,1% (0,9% рік тому).

