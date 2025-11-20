Перша у світі кишенькова ігрова консоль для ПК з без окулярним 3D

20 ноября 2025 г., 16:35

Компанія abxylute офіційно запускає 3D One, першу у світі та наразі єдину кишенькову ігрову консоль для ПК, здатну запускати сучасні ігри у власному 3D-форматі без окулярів. Завдяки спеціальному 11-дюймовому дисплею з електронним растром (паралаксний бар'єр), відстеженню очей у режимі реального часу наступного покоління та процесору Intel Core Ultra 7 258V, 3D One приносить абсолютно новий візуальний вимір у ПК-ігри. У час, коли 3D без окулярів майже зникло з масової споживчої електроніки, 3D One відроджує та значно модернізує цю технологію за допомогою спеціально розробленої апаратно-програмної системи, створеної саме для високоякісного 3D-геймплею з низькою затримкою.



"Рендеринг 3D-відео без окулярів — це легко; ігри — це надзвичайно складно. Протягом однієї секунди система повинна розбити кожен кадр на десятки чергуваних ракурсів, що вимагає величезної обчислювальної потужності", — сказав генеральний директор Дональд Чжан (Donald Zhang). "Ми вважаємо, що сьогоднішні досягнення в технології дисплеїв, доступності контенту та прискорення AI нарешті роблять високоякісні 3D-ігри без окулярів не просто можливими, але й по-справжньому захоплюючими".





На відміну від загальних 3D-модів, власний 3D-конвеєр abxylute отримує інформацію про глибину безпосередньо з ігрового рушія.



Кожна сцена розкладається на фон, персонажів, VFX-ефекти, текст та елементи інтерфейсу, які рендеряться індивідуально для 3D.



В результаті формується чіткий, "плаваючий" інтерфейс користувача без двоїння (ghosting), досягаються сильніші ефекти глибини та вискакування (pop-out effects), значно нижча затримка. Зменшені накладні витрати на продуктивність.



abxylute підготувала понад 50 власних оптимізованих Steam-ігор до кінця листопада, і їхня кількість постійно зростає.



11-дюймовий дисплей відіграє вирішальну роль у досягненні переконливого 3D. Дисплей abxylute забезпечує сильні ефекти "вискакування" та широкі, зручні зони перегляду, посилені системою відстеження очей компанії ±20 градусів. Це робить 3D One найбільшою портативною ПК-консоллю зі стабільним 3D-переглядом без окулярів.





Окрім власного 3D, 3D One також має функцію миттєвого AI-перетворення 2D в 3D, що дозволяє перетворити будь-який повноекранний контент — включаючи фільми, потокове відео, класичні ігри, фотографії та документи — у стереоскопічну глибину за допомогою одного перемикача.



Багато гравців можуть змішувати режими під час геймплею: перемикатися на 3D для пейзажів, кінематики чи бойових сцен та повертатися до 2D для меню чи дослідження, щоб зменшити втому.





Заявлено про понад 50 нативно оптимізованих Steam-ігор на базі власного 3D. Підтримується також будь-який SBS (Side-by-Side) 3D-контент, включаючи багато VR-ігор із вбудованим режимом SBS, ігри 3DS.



(AI 3D) Будь-яка повноекранна гра, ідеально підходить для інді та класичних тайтлів.





Кожне апаратне рішення в 3D One приймалося з урахуванням продуктивності 3D. abxylute обрала флагманський процесор Intel Core Ultra 7 258V спеціально через його обчислювальної потужності AI на рівні 115 TOPS, що має вирішальне значення для аналізу глибини та чергування (interlacing) в режимі реального часу.



Окрім 3D-можливостей, 3D One також відмінно працює як традиційна портативна консоль Windows: дисплей 2K з високою частотою оновлення, джойстики та тригери з ефектом Холла, задні кнопки та вбудований тачпад.



Гнучкий дизайн, що підтримує кілька режимів гри (як консоль, планшет, з від'єднаними контролерами або як компактний 11-дюймовий ПК).

