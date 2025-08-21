Міненерго працює над практичними інструментами для розвитку відновлюваної енергетики

21 августа 2025 г., 10:25

У Міненерго відбулася нарада з обговорення проблемних питань розвитку відновлюваної енергетики за участю представників Української вітроенергетичної асоціації, Європейсько-українського енергетичного агентства, Біоенергетичної асоціації України та Асоціації сонячної енергетики України.





Міністр енергетики Світлана Гринчук зазначила, що розвиток відновлюваних джерел енергії залишається пріоритетом міністерства. Міненерго підтримує низку законодавчих ініціатив, які матимуть позитивний вплив на вирішення проблемних питань розвитку ВДЕ. Йдеться про проєкти законів щодо вдосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та market coupling.





Учасники наради обговорили можливі шляхи розв’язання проблеми заборгованості між учасниками ринку. Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що напередодні це питання було розглянуто в Міненерго на нараді з найбільшими енергетичними компаніями України за участю представників НКРЕКП та Мінрозвитку. Її учасники домовилися розпочати роботу над розробленням моделей роботи та інструментів, які дозволять врегулювати питання частини заборгованості перед виробниками «зеленої» електроенергії та унеможливити накопичення нових боргів на ринку.





Під час дискусії представники асоціацій ВДЕ порушили низку проблемних питань. Зокрема, вони звернулися щодо підтримки збереження пільг на сплату ПДВ при ввезенні певних видів енергетичного обладнання для побудови нових генеруючих потужностей і установок зі збереження енергії.





Порушено також питання страхування воєнних ризиків. Міненерго повідомило, що зараз це питання активно обговорюється на зустрічах з ЄБРР, ЄІБ, а також розробляються механізми страхування за участю Фонду підтримки енергетики України.

