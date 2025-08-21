 
У липні допущено до експлуатації 8 нових наземних роботизованих комплексів

21 августа 2025 г., 8:25
Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 8 нових наземних роботизованих комплексів. Всі вони – українського виробництва. 
 
Про це повідомили у  Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
 
Більшість допущених до експлуатації у липні НРК здатні виконувати логістичні, спеціальні завдання, евакуйовувати поранених. Серед новинок липня є й універсальні багатофункціональні платформи. Українські наземні роботи сконструйовані на гусеничних або колісних шасі, обладнані сучасними системами зв’язку та передачі відео. Працюють за різних погодних умов, здатні долати значні дистанції. 
 
З початку 2025 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації загалом 40 наземних роботизованих комплексів і всі вони - українського виробництва. Торік до експлуатації допущено майже 60 НРК, позаторік – 13. 
 

