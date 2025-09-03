3 сентября 2025 г., 17:25

0

Tweet

Новина місяця, мабуть, – суддя Аміт Мехта відмовився від радикальних заходів у справі про монополію Google – компанія не зобов'язана продавати Chrome й Android. Правда, їй заборонено укладати ексклюзивні договори на дистрибуцію і наказано ділитися частиною пошукових даних з конкурентами. Ринок зітхнув з полегшенням: акції Alphabet додали близько 8% на постмаркеті, Apple, яка отримує мільярди доларів на рік за пошук за замовчуванням – близько 4%.

При цьому платити за попередню установку застосунків і установку пошуку (та інших застосунків) як і раніше можна, просто без умов про ексклюзивність. Широкої заборони платежів суд уникає, посилаючись на потенційний збиток для партнерів і споживачів. Ділитися доведеться не всім і не безплатно: рішення згадує «певні дані пошуку і дані про взаємодію користувачів» і не «рекламні дані».

Остаточне рішення буде оголошено на засіданні суду 10 вересня, куди викликаються обидві сторони. Ймовірно, воно може бути оскаржене. Хоча, якщо судити з реакції Мін'юсту, який прокоментував рішення в дусі «Суд визнав нашу правоту», поки продовження не буде.

Google не змушуватимуть продати Chrome та Android

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6