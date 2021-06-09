Глобальные продажи смартфонов конечным пользователям в первом квартале выросли на 26%

9 июня 2021 г., 10:25

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После глубокого провала в 2020 г. мировой рынок смартфонов оживает. По оценкам Gartner, в первом квартале нынешнего года глобальные продажи устройств конечным пользователям выросли на 26% «YoY», достигнув отметки в 378 млн шт. Общие продажи мобильных телефонов увеличились к прошлому году на 22%.

Повышенные продажи смартфонов были сформированы, прежде всего, отложенным спросом на фоне улучшения общеэкономической ситуации, а также оживленным интересом к смартфонам в период вынужденного дистанционного обучения и удаленной работы.

Лидеры рынка упрочили позиции, причем Samsung показала лучшую динамику за счет успешного запуска недорогих моделей (до 150 долл.) и раннего старта продаж флагманских продуктов с поддержкой 5G. Apple вернулась на вторую позицию после нахождения на вершине рейтинга в конце 2020 г. iPhone с поддержкой 5G останутся для вендора главным двигателем роста в 2021 г. Замкнувшая Тор-3 Xiaomi уверенно расширяла рыночное присутствие за счет успешного продвижения недорогих 5G-смартфонов и освоения рыночных долей сдающих позиции Huawei и LG.

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