Приложения Adobe Creative Cloud, оптимизированные под Mac M1, работают на 80% быстрее

9 июня 2021 г., 9:25

Adobe представила версии приложений Creative Cloud, оптимизированные под компьютеры Mac Apple на новых процессорах.



Lightroom Classic, Illustrator и InDesign получили специальное обновление под процессор M1, и Adobe заявляет, что можно ожидать среднего повышения производительности до 80% по сравнению с аналогичными Mac на базе чипов от Intel.



Как сообщает Zdnet, основываясь на результатах стороннего (от Pfeiffer Consulting) сравнительного отчета по заказу компании, Adobe отмечает, что «большинство операций в Lightroom Classic на Mac M1», включая запуск, импорт и экспорт, будут «примерно вдвое быстрее», чем на прежних компьютерах Mac. Между тем, в этом обновлении была добавлена ​​новая функция улучшения изображения сверхвысокого разрешения, которая работает «более чем в три раза быстрее», по заявлению компании.



Функции Adobe Sensei, оптимизированные для архитектуры машинного обучения Apple M1, показали прирост производительности от 4 до 6 раз.



Тесты проводились на 13-дюймовых ноутбуках MacBook Pro - один с процессором M1, другой с Intel Core i5. Оба ноутбука имели 16 ГБ оперативной памяти и были подключены к Apple Pro Display XDR.

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