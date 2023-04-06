Глобальні телекомунікаційні інвестиції знизяться на 2-3% протягом наступних трьох років

6 апреля 2023 г., 15:35

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Згідно з нещодавно опублікованим звітом Dell’Oro Group, попередні дані свідчать про те, що глобальні телекомунікаційні інвестиції - сума інвестицій операторів бездротового та дротового зв’язку - у 2022 році в номінальному вираженні в доларовому еквіваленті зросли низькими однозначними темпами в порівнянні з високими темпами в 2021 році. Таке помірне зростання капіталовкладень відповідає загальним тенденціям розвитку телекомунікаційного обладнання, про які раніше повідомлялося щодо шести телекомунікаційних програм Dell’Oro (широкосмуговий доступ, мікрохвильова передача та мобільний транзит, оптичний транспорт, мобільна опорна мережа, мережа радіодоступу, маршрутизатори та комутатори постачальників послуг).

«Співвідношення між капіталовкладеннями операторів зв’язку та телекомунікаційним обладнанням не є ідеальним, частково через те, що на обладнання припадає приблизно третина капіталовкладень - наголосив Стефан Понграц (Stefan Pongratz), віце-президент і аналітик Dell’Oro Group. - Навіть з урахуванням неминучих коливань, сукупний R-квадрат для капітальних інвестицій та обладнання знаходиться в діапазоні 0,8+ за останні сім років, тому, очевидно, що це важливий показник, який слід враховувати при короткостроковому прогнозуванні. Водночас, це не єдиний фактор, і оскільки очікується, що ринок обладнання зросте на 1% у 2023 році, а капіталовкладення телекомунікаційних компаній знизяться, команда аналітиків Dell’Oro моделює деяке незначне роз’єднання в короткостроковій перспективі».

Оглядаючись на весь рік, загальне зростання капітальних інвестицій було дещо нижчим, ніж 3-відсоткове зростання, яке ми спочатку прогнозували рік тому до 2022 року, частково через сильніший долар США.

Прогнози глобальних телекомунікаційних інвестицій були переглянуті в бік підвищення, щоб відобразити зростання курсу долара США і поліпшення прогнозу інвестицій в Китаї.

Прогнозується, що глобальні телекомунікаційні інвестиції знизяться на 2-3% в середньорічному обчисленні протягом наступних 3 років, оскільки позитивне зростання в Індії буде недостатнім, щоб компенсувати різке скорочення капітальних інвестицій в Північній Америці.

Прогнозується, що коефіцієнт капіталомісткості покращиться і наблизиться до 16% до 2025 року, що значною мірою залежить від припущення, що доходи операторів залишатимуться незмінними і випереджатимуть капіталовкладення.

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