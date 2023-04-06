Нові NAS QNAP TS-855eU підтримують монтаж у стійку малої глибини

6 апреля 2023 г., 16:25

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Компанія QNAP Systems представила серію мережевих сховищ малої глибини 2U TS-855eU, включаючи TS-855eU з одним блоком живлення та TS-855eU-RP з резервними джерелами живлення. Серія NAS TS-855eU для монтажу у стійку малої глибини підходить для розгортання ІТ-систем у невеликих шафах, просторих робочих місцях або на виробничих лініях. Оснащені 8-ядерним процесором Intel Atom C5125 з тактовою частотою 2,8 ГГц та технологією Intel QuickAssist і підтримують до 64 ГБ пам'яті (з підтримкою пам'яті ECC), надійні та багатофункціональні пристрої серії TS-855eU оснащені вісьма відсіками для дисків SATA й двома портами 2.5GbE. Завдяки цим та іншим функціям серія TS-855eU відповідає вимогам до продуктивності та місткості для бізнес файлових серверів, віртуальних машин, резервного копіювання SaaS та додатків віртуалізації.



«Завдяки зменшенню розміру на 38%, серія NAS TS-855eU для монтажу у стійку при висоті 2U має глибину 297,4 мм, що робить її придатною для встановлення в невеликих шафах та ІТ-кімнатах із суворими вимогами до прокладання кабелів та вентиляції», - Сказав Енді Чуанг (Andy Chuang), менеджер по продукту QNAP. «Новинка підходить для обмежених середовищ, підтримуючи надійну повсякденну роботу завдяки чудовій продуктивності та всебічним функціям, готовим до роботи».



8-ядерні сервери серії TS-855eU забезпечують гнучкість та простоту універсальних бізнес-додатків, включаючи віртуалізацію, високошвидкісний доступ до даних, резервне копіювання/відновлення даних та файлові сервери. Подвійне підключення 2.5GbE забезпечує об'єднання портів для підвищення ефективності передачі та відмовостійкості. Два слоти PCIe Gen 3 x4 дозволяють користувачам встановлювати мережні карти 10GbE/25GbE та активувати SR-IOV для підвищення пропускної спроможності вводу-виводу. Два вбудовані слоти M.2 PCIe NVMe забезпечують підтримку кешування SSD або автоматичного багаторівневого сховища Qtier (доступно в QTS) для подальшого підвищення продуктивності NAS. Серія TS-855eU сертифікована VMware vSphere та Microsoft Hyper-V для зберігання даних віртуалізації.



Серія TS-855eU є універсальним рішенням для резервного копіювання та відновлення, що підтримує універсальні хмарні служби для простого розгортання гібридної хмари. ІТ-персонал може регулярно робити знімки для захисту NAS від програм-вимагачів та створювати віртуальні приватні мережі за допомогою служби QVPN для безпечного віддаленого доступу до даних NAS. Підприємства можуть створити сховище FC SAN, додавши NAS серії TS-855eU до наявної інфраструктури FC SAN із картами QNAP Fibre Channel. Працюючи під керуванням операційної системи QTS у стандартній комплектації, NAS серії TS-855eU можна гнучко перемикати на використання операційної системи QuTS hero на основі ZFS для більшої надійності та цілісності даних.



Для моделі TS-855eU-RP-8G заявлено орієнтовну роздрібну ціну 96999 грн, а для TS-855eU-8G – 77999 грн.

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