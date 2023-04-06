Уряд зробив черговий крок на шляху реалізації стратегії кібербезпеки України

6 апреля 2023 г., 14:25

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«Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації» повідомляє, що «Кабінет міністрів України» постановою затвердив розроблений фахівцями установи «Порядок реагування суб'єктами забезпечення кібербезпеки на різні види подій у кіберпросторі». Документ ухвалений на виконання плану реалізації стратегії кібербезпеки України.

«Порядок затверджує єдиний механізм впровадження суб’єктами забезпечення кібербезпеки операційних процедур реагування на кіберінциденти. Також він визначає чіткі й зрозумілі рівні критичності кіберінцидентів та етапи реагування на них», – зазначив Олександр Потій, заступник голови «Держспецзв'язку».

Затвердження цього документу дасть можливість формувати процеси реагування на кіберінциденти та кібератаки відповідно до завчасно спланованих заходів із кіберзахисту, які спрямовані на:

швидке виявлення та захист від кіберінцидентів та кібератак;

належне інформування про такі події, запобігання, мінімізацію та усунення негативних наслідків;

виправлення вразливостей, а також відновлення сталості й надійності функціонування інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, технологічних систем та інших об’єктів кіберзахисту.

«Держспецзв'язку» впродовж трьох місяців з дня набрання чинності постанови має затвердити методичні рекомендації щодо реагування суб'єктами кібербезпеки на зазначені у документі події у кіберпросторі.

Затвердження порядку реагування суб'єктами забезпечення кібербезпеки на різні види подій у кіберпросторі розвиває підходи, які були закладені в організаційно-технічній моделі кіберзахисту, розробленій «Держспецзв’язку» наприкінці 2021 року.

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